Un bărbat de 53 de ani din comuna Sălătrucel, județul Vâlcea – localitate aflată în zona de nord a județului, la aproximativ 20 de kilometri de Călimănești și la 120 de kilometri de Sibiu – a fost atacat de un urs vineri seară, în timp ce își aducea animalele către stâna pe care o deține la marginea satului.
Potrivit Mediafax, bărbatul a fost mușcat de mână și a primit primul ajutor de la un echipaj de ambulanță. Ulterior, a fost transportat conștient și cooperant la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea.
La fața locului au ajuns imediat jandarmii, însă ursul nu a mai fost găsit. Echipajele au patrulat zona, folosind semnale luminoase și acustice, precum și petarde, pentru a alunga animalul și a preveni apropierea de zonele locuite.
Jandarmii au rămas în zonă pentru a se asigura că ursul nu revine și pentru a proteja comunitatea locală.
