conturi blocate și restanțe la csc șelimbăr? primarul marius grecu: ”nu e nicio poprire. achităm restanțele în septembrie”

După ce în presa centrală a apărut vineri informația că echipa CSC 1599 Șelimbăr are conturile blocate și salariile jucătorilor sunt neplătite din mai, edilul comunei sibiene, Marius Grecu a lămurit problema.

Conform digisport.ro, situația este gravă la echipa de Liga 2 CSC Șelimbăr, unde fotbaliștii sunt neplătiți din luna mai și contul clubului ar fi fost blocat. Mai mult, jucătorii lui Eugen Beza au ajuns să se împrumute pentru a-și acoperi cheltuielile curente.

Primarul din Șelimbăr, Marius Grecu spune că situația fiananciară a echipei de fotbal este departe de a fi una alarmantă, iar micile datorii existente se vor regla în luna septembrie.

”Jucătorii și staff-ul au restantă doar o lună, pe iulie, pentru că banii pe august se achită pe 12 septembrie. La club nu este nicio poprire, contul nu este blocat. Este o notificare despre o datorie de doar 12.590 lei pentru taxele și impozitele de la contractele de activitate sportivă, care se va plăti săptămâna viitoare” a explicat primarul Marius Grecu.

Mai mult, în această vară, clubul CSC Șelimbăr a făcut o economie de circa 20% la activitatea totală a echipei. ”În această vară, de acord cu staff-ul tehnic și conducerea clubului, fondul de salarii s-a redus minim 20% față de cel care era anul trecut. Consiliul Local Șelimbăr va face o rectificare în luna septembrie și astfel se vor achita la zi toate contractele de activitate sportivă, lucrurile vor fi pe făgașul normal. Avem o echipă foarte tânără, mulți juniori din Sibiu și Șelimbăr, au dispărut astfel comisioanele către mulți impresari, care aveau o activitate intensă. Sunt sigur că echipa se va menține în Liga 2, poate vor mai veni 1-2 jucători în perioada următoare” a mai declarat Marius Grecu, edilul din Șelimbăr.

În cele 4 runde trecute de la startul sezonului, CSC Șelimbăr nu a reușit să obțină niciun punct. În următoarea etapă, echipa lui Eugen Beza va juca duminică, 31 august, la Hunedoara cu Corvinul, una din favoritele la promovare.

În sezonul trecut, CSC 1599 Șelimbăr s-a salvat de barajul de supraviețuire în ultima etapă de play-out, după un reviriment notabil în a cea de-a doua parte a sezonului.