crater de 25 de metri cu erupție de gaze cu nămol la amara, ialomița, după spargerea unei pungi de gaz subterane

Un crater cu diametrul de aproximativ 25 de metri s-a format vineri în orașul Amara, județul Ialomița, după ce săpăturile pentru o fântână au lovit o pungă de gaz subteran. Din aceasta au țâșnit apă fierbinte și noroi, iar în zonă au fost înregistrate degajări de hidrogen sulfurat.
UPDATE: Diametrul craterului format în urma incidentului din orașul Amara, județul Ialomița, s-a mărit de la 25 de metri la 40-50 de metri, în contextul în care măsurătorile efectuate la ora 19:00 arată o scădere a concentrațiilor de substanțe amoniac și gaz metan, dar pericolul de explozie persistă
Lt. Georgeta Popescu, purtător de cuvânt al ISU Ialomița, a declarat că pompierii intervin la fața locului, fiind sprijiniți și de un echipaj sosit din Călărași. Autoritățile au securizat perimetrul pentru a preveni orice risc suplimentar.
Primăria Amara a emis un avertisment către populație, cerând locuitorilor să nu utilizeze apa din rețeaua publică până la noi clarificări. „Echipele noastre, ISU, Enel și Distrigaz intervin de urgență pentru investigarea situației și remedierea acesteia. Vă vom anunța imediat ce apa va putea fi utilizată în condiții de siguranță”, au transmis reprezentanții instituției.
Specialiștii investighează cauzele producerii fenomenului și monitorizează evoluția acestuia.
