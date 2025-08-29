cupa mediașului 2025: ultimele pregătiri înainte de start / video

Federația Română de Automobilism Sportiv, în parteneriat cu Primăria Municipiului Mediaș, prin Club Sportiv Municipal Mediaș, organizează în perioada 30-31 august 2025 a VI-a etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă, „Cupa Mediașului”.

Competiția, care se va desfășura pe un traseu de 3100 metri, contează pentru Campionatul Național de Viteză în Coastă, pentru Campionatul Național de Viteză în Coastă pentru Automobile Istorice și pentru Clasa Națională Dacia Revival.

Astăzi, 29 august, începând cu ora 19:30, va avea loc prezentarea tuturor piloților înscriși la competiție, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, precum și a autovehiculelor participante.

Festivitatea de premiere va avea loc duminică, 31 august, începând cu ora 18:30 în Piața Corneliu Coposu.

Ca o noutate pentru ediția din acest an a „Cupei Mediașului”, este amplasat în Piața Corneliu Coposu un simulator, pe care doritorii vor putea încerca să depășească timpii obținuți de piloți de curse profesioniști.

De asemenea, duminică, cursa va putea fi urmărită live, prin intermediul unor ecrane LED, care vor fi amplasate tot în Piața Corneliu Coposu.

Așadar, invităm toți pasionații de automobilism să își încurajeze preferații în cursă, să admire automobilele de competiție sau pur și simplu să se bucure de atmofera creată la „Cupa Mediașului!”