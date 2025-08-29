deschiderea oficială a festivalului cartofului la palatul brukenthal

Muzeul Național Brukenthal anunță deschiderea oficială a Festivalului Cartofului, eveniment ce va avea loc sâmbătă, de la ora 14:00, în curtea Palatului Brukenthal.

Manifestarea se desfășoară în cadrul proiectului european Rutele culturale ale Consiliului Europei – Historical Café Routes, punând în valoare patrimoniul gastronomic, cultural și istoric al Europei, dar și moștenirea vizionară a baronului Samuel von Brukenthal.

Prin acest eveniment festiv, sunt unite, într-un gest simbolic, două dintre cele mai importante proprietăți ale baronului Brukenthal, subliniind rolul său de personalitate inovatoare și deschisă către ideile moderne ale epocii. Această legătură simbolică între reședințele sale reflectă nu doar rafinamentul baronului, ci și viziunea sa asupra dialogului dintre cultură, știință și comunitate. Practic, prin funcția de guvernator și prin reformele agricole promovate în epoca sa, Samuel von Brukenthal a contribuit la răspândirea cartofului dar și a altor culturi noi, ceea ce a schimbat alimentația și economia rurală din Transilvania.

Festivalul Cartofului propune publicului o incursiune în istoria, tradițiile și inovațiile culinare europene, punând în lumină rolul cartofului – aliment modest, dar esențial – în dezvoltarea culturală și gastronomică a continentului.

Atmosfera festivă va fi completată de o degustare de retete speciale care conțin cartoful concepute Marius Rafa de la Pardon Cafe și de un cadru arhitectural unic, oferit de curtea Palatului Brukenthal, unul dintre cele mai reprezentative monumente baroce din Transilvania.

Accesul la eveniment se face pe bază de invitație sau a biletului de vizitare.