devino parte din astra film festival 2025: încep înscrierile pentru voluntari

Astra Film Festival, eveniment cultural major care va avea loc la Sibiu în perioada 17-26 octombrie 2025, anunță deschiderea înscrierilor la voluntariat: „Fii parte activă a echipei festivalului! Vino să cunoașteți festivalul din interior! Fii voluntar AFF!”, este apelul organizatorilor AFF2025.

Înscrierile se pot face începând de astăzi și până în data de 1 octombrie 2025. Detalii pe https://astrafilm.ro/voluntari/. Puteți obține informații suplimentare scriindu-ne la voluntari@astrafilm.ro sau prin telefon la 0751 166 516.

Cei din echipa Astra Film Festival spun adeseori că voluntarii sunt de multe ori sufletul evenimentului: ajută la organizare, susțin proiecțiile și creează atmosfera prietenoasă care definește primul și cel mai important festival de film documentar din România.

Departamentele voluntarilor AFF

Voluntarii AFF, care beneficiază de o experiență practică într-un eveniment cultural internațional de top, pot alege să activeze într-unul din cele 10 departamente specifice. Noutatea din acest an este Departamentul Media-creatori de conținut Social Media.

Astra Film Junior. Voluntarii AFF ajută la buna desfășurare a proiecțiilor și activităților dedicate copiilor și adolescenților, făcând posibilă experiența Astra Film pentru cei mai tineri spectatori.

Info Point. Cei care activează aici devin oameni de bază atunci vorbim despre informațiile despre festival, pentru că participanții găsesc aici toate detaliile despre program, locații și facilități.

Guest. Echipa Guest este primul punct de contact pentru invitații speciali, filmmakeri, regizori, presă și alte personalități prezente la Astra Film Festival.

Logistică & Tehnic. Aici se pregătește și se gestionează locațiile festivalului, aici se asigură buna funcționare a echipamentelor. Cei din echipa Logistică & Tehnic intervin prompt dacă și când apar probleme.

Spații de Proiecție și Locații. Cei care aleg acest departament vor fi repartizați în una din locațiile unde au loc evenimentele din cadrul festivalului.

Managementul Crizelor și Suport Administrativ este departamentul care le oferă voluntarilor șansa să-și dezvolte abilitățile și spiritul organizatoric, adaptându-se la diferite roluri și responsabilități.

Industry Crew este echipa celor implicați în evenimentele de networking dedicate profesioniștilor din domeniul filmului.

Video. Acest departament este destinația cea mai potrivită pentru cei pasionați de film, care vor fi ghidați, pas cu pas, de profesioniști. Va exista o sesiune de pregătire unde vor învăța bazele filmării, compoziției și înregistrării materialelor video clare și bine structurate.

Media-creatori de conținut Social Media. Acesta este un departament nou, dedicat liceenilor (15-18 ani) pasionați de social media. Așteptăm să întâlnim tineri talentați cărora le place creeze conținut de calitate pe TikTok sau Instagram.