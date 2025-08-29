devino parte din astra film festival 2025: încep înscrierile pentru voluntari

Astra Film Festival, eveniment cultural major care va avea loc la Sibiu în perioada 17-26 octombrie 2025, anunță deschiderea înscrierilor la voluntariat: „Fii parte activă a echipei festivalului! Vino să cunoașteți festivalul din interior! Fii voluntar AFF!”, este apelul organizatorilor AFF2025.
Înscrierile se pot face începând de astăzi și până în data de 1 octombrie 2025. Detalii pe https://astrafilm.ro/voluntari/. Puteți obține informații suplimentare scriindu-ne la voluntari@astrafilm.ro sau prin telefon la 0751 166 516.
Cei din echipa Astra Film Festival spun adeseori că voluntarii sunt de multe ori sufletul evenimentului: ajută la organizare, susțin proiecțiile și creează atmosfera prietenoasă care definește primul și cel mai important festival de film documentar din România.
Departamentele voluntarilor AFF
Voluntarii AFF, care beneficiază de o experiență practică într-un eveniment cultural internațional de top, pot alege să activeze într-unul din cele 10 departamente specifice. Noutatea din acest an este Departamentul Media-creatori de conținut Social Media.
- Astra Film Junior. Voluntarii AFF ajută la buna desfășurare a proiecțiilor și activităților dedicate copiilor și adolescenților, făcând posibilă experiența Astra Film pentru cei mai tineri spectatori.
- Info Point. Cei care activează aici devin oameni de bază atunci vorbim despre informațiile despre festival, pentru că participanții găsesc aici toate detaliile despre program, locații și facilități.
- Guest. Echipa Guest este primul punct de contact pentru invitații speciali, filmmakeri, regizori, presă și alte personalități prezente la Astra Film Festival.
- Logistică & Tehnic. Aici se pregătește și se gestionează locațiile festivalului, aici se asigură buna funcționare a echipamentelor. Cei din echipa Logistică & Tehnic intervin prompt dacă și când apar probleme.
- Spații de Proiecție și Locații. Cei care aleg acest departament vor fi repartizați în una din locațiile unde au loc evenimentele din cadrul festivalului.
- Managementul Crizelor și Suport Administrativ este departamentul care le oferă voluntarilor șansa să-și dezvolte abilitățile și spiritul organizatoric, adaptându-se la diferite roluri și responsabilități.
- Industry Crew este echipa celor implicați în evenimentele de networking dedicate profesioniștilor din domeniul filmului.
- Video. Acest departament este destinația cea mai potrivită pentru cei pasionați de film, care vor fi ghidați, pas cu pas, de profesioniști. Va exista o sesiune de pregătire unde vor învăța bazele filmării, compoziției și înregistrării materialelor video clare și bine structurate.
- Media-creatori de conținut Social Media. Acesta este un departament nou, dedicat liceenilor (15-18 ani) pasionați de social media. Așteptăm să întâlnim tineri talentați cărora le place creeze conținut de calitate pe TikTok sau Instagram.
- Public speaking, pentru cei cărora le place să vorbească în fața oamenilor și vor să-și exerseze dicția și siguranța atunci când iau cuvântul în public.
