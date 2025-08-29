după speculații, anaf confirmă: familia iohannis trebuie să achite chirii vechi cu tot cu penalizări

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a confirmat, la solicitarea Mediafax, că a notificat oficial familia Iohannis pentru a plăti voluntar sumele încasate din valorificarea unui imobil situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu, în perioada 1999–2015, actualizate cu rata inflației și dobânzile legale, scrie Mediafax.

Răspunsul a fost transmis de conducerea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov, instituția responsabilă de acest caz, care a demarat procedurile încă de la decizia definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ).

Litigiul și demersurile statului

Directorul general al Direcției Regionale a Finanțelor Publice Brașov, Mihai-Adrian Hârlab, a declarat că ANAF a întreprins toate demersurile legale pentru trecerea imobilului în proprietatea statului și recuperarea sumelor obținute din închiriere de către foștii proprietari.

Aceste măsuri au fost posibile după ce ICCJ a respins, pe 24 septembrie 2024, recursul declarat de Rodica Baștea, o prietenă a familiei Iohannis, într-un dosar privind moștenirea imobilului. Decizia instanței supreme a permis statului român să continue demersurile pentru întabularea proprietății și recuperarea banilor.

Potrivit lui Hârlab, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu a emis notificări către foștii proprietari, solicitând eliberarea imobilului și plata voluntară a sumelor aferente perioadei 1999–2015, actualizate cu indicele de inflație și dobânda legală.

Totuși, oficialul a precizat că suma exactă nu poate fi divulgată din cauza secretului fiscal, conform Codului de procedură fiscală.

Traseul juridic al imobilului

Litigiul pentru imobilul de pe strada Gheorghe Magheru nr. 35 a început în 2016 și a fost pierdut de Rodica Baștea, care solicitase anularea unui certificat din 2008 prin care statul român a fost declarat moștenitor legal. Până la decizia ICCJ, aceasta pierduse procesul și la Tribunalul Hunedoara, cât și la Curtea de Apel Alba Iulia.

Acest proces a blocat recuperarea de către stat a altui imobil pierdut în instanță de familia Iohannis, spațiul comercial de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, care a rămas nefolosit din 2016. Spațiul i-a adus familiei prezidențiale venituri de peste 260.000 de euro din chirii.

În noiembrie 2015, Curtea de Apel Brașov a decis că imobilul a fost deținut nelegal de soții Iohannis, iar în aprilie 2016 titlul de proprietate a fost radiat din cartea funciară. Abia după încheierea litigiilor de moștenire în 2024, statul român poate solicita returnarea sumelor încasate.

Ce spune legea și rolul ANAF

ANAF subliniază că personalul fiscal este obligat să păstreze secretul asupra informațiilor obținute în exercitarea atribuțiilor. Totodată, instituția poate comunica informațiile fiscale autorităților sau cu consimțământul expres al contribuabilului, dar detaliile privind cuantumul sumelor datorate sunt protejate.

„Dorim să asigurăm opinia publică că AJFP Sibiu va continua toate demersurile legale, administrative și judiciare pentru reprezentarea Statului Român”, a mai declarat Mihai-Adrian Hârlab.

Astfel, notificarea oficială a familiei Iohannis marchează începutul procesului de recuperare a sumelor obținute din chiria imobilului din centrul Sibiului, punând punct unui litigiu care a durat aproape un deceniu.