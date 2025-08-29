video / explozie la amara în ialomița. punga de gaze eliberată de un foraj pentru apă s-a aprins. 270 de persoane evacuate

O puternică explozie s-a produs vineri seara, 29 august 2025, în orașul Amara, după ce un foraj de mare adâncime pentru captarea apei (284 m) a intersectat o pungă de gaz subterană. 270 de persoane din 144 de locuințe au fost evacuate preventiv. ISU a indicat o „autoaprindere”, cu cauze încă neclare, relatează Mediafax.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Inițial, apelul la 112 a fost la ora 15:40. Forajul a generat un jet de apă, gaze și materiale solide care a atins 50–60 m, formând un crater extins la 40–50 m. Manifestarea este intermitentă, cu jeturi de 20–30 m, și degajă apă, metan, hidrogen sulfurat, amoniac, praf și pământ. Jetul s-a aprins în cele din urmă, flăcările fiind vizibile în zona de risc, potrivit IGSU.

Măsuri operative ale ISU:

• zonă de risc pe o rază de 300 m

• evacuarea a 270 de persoane, fără probleme medicale raportate

• mesaj RO-ALERT transmis populației

• sistarea energiei electrice, gazelor naturale și apei în perimetru

• trafic oprit și acces restricționat

• spații de cazare identificate pentru relocare temporară

La ora 19:00, măsurătorile au indicat scăderea concentrațiilor de amoniac și metan, însă pericolul de explozie persista. Perimetrul era securizat din cauza degajărilor de hidrogen sulfurat.

Primăria Amara a avertizat populația să nu consume apă din rețeaua publică, incidentul fiind produs în apropierea Stației de Tratare a Apei. Autoritățile monitorizează continuu zona și cer respectarea indicațiilor de siguranță.