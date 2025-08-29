fcsb și craiova și-au aflat adversarii din cupele europene: dueluri tari cu granzi din olanda, turcia și austria

ragerea la sorți pentru faza principală a cupelor europene a avut loc vineri, la Nyon. FCSB, campioana României, va juca în grupele Europa League, în timp ce Universitatea Craiova s-a calificat în premieră în grupele Conference League.

Adversarii FCSB în Europa League

Echipa lui Gigi Becali a fost repartizată în urna a treia valorică și a ajuns într-o grupă extrem de dificilă, cu adversari de tradiție și forță europeană:

Feyenoord (Olanda, acasă – primul meci)

Dinamo Zagreb (Croația, deplasare)

Steaua Roșie Belgrad (Serbia, deplasare)

Fenerbahce (Turcia, acasă)

Young Boys (Elveția, acasă)

Basel (Elveția, deplasare)

Bologna (Italia, acasă)

Go Ahead Eagles (Olanda, deplasare)

Programul FCSB în grupele Europa League 2025/2026

Etapa 1: 24-25 septembrie 2025

Etapa 2: 2 octombrie 2025

Etapa 3: 23 octombrie 2025

Etapa 4: 6 noiembrie 2025

Etapa 5: 27 noiembrie 2025

Etapa 6: 11 decembrie 2025

Etapa 7: 22 ianuarie 2026

Etapa 8: 29 ianuarie 2026

FCSB a obținut calificarea în grupe după ce a eliminat pe Aberdeen în play-off, cu un categoric 3-0 pe Arena Națională, la retur.

Adversarii Universității Craiova în Conference League

Oltenii au scris istorie și vor juca pentru prima dată în faza grupelor unei competiții europene. Echipa lui Laszlo Balint a fost repartizată în urna a șasea și va avea meciuri tari cu:

Rapid Viena (Austria, deplasare)

Sparta Praga (Cehia, acasă)

Mainz (Germania, acasă)

AEK Atena (Grecia, deplasare)

Rakow (Polonia, deplasare)

Noah (Armenia, acasă)

Programul Universității Craiova în Conference League 2025/2026

Etapa 1: 2 octombrie 2025

Etapa 2: 23 octombrie 2025

Etapa 3: 6 noiembrie 2025

Etapa 4: 27 noiembrie 2025

Etapa 5: 11 decembrie 2025

Etapa 6: 18 decembrie 2025

Universitatea Craiova s-a calificat după o dublă victorie spectaculoasă în play-off, cu Istanbul Bașakșehir: 2-1 la Istanbul și 3-1 pe teren propriu.

Ce au ratat CFR Cluj și celelalte echipe românești

CFR Cluj, cealaltă reprezentantă a României în play-off-ul Conference League, a ratat calificarea, deși a câștigat returul cu Hacken, scor 1-0. Suedezii au mers mai departe grație victoriei categorice din tur.