fcsb și craiova și-au aflat adversarii din cupele europene: dueluri tari cu granzi din olanda, turcia și austria
foto: gsp.ro

ragerea la sorți pentru faza principală a cupelor europene a avut loc vineri, la Nyon. FCSB, campioana României, va juca în grupele Europa League, în timp ce Universitatea Craiova s-a calificat în premieră în grupele Conference League.

Adversarii FCSB în Europa League

Echipa lui Gigi Becali a fost repartizată în urna a treia valorică și a ajuns într-o grupă extrem de dificilă, cu adversari de tradiție și forță europeană:

  • Feyenoord (Olanda, acasă – primul meci)

  • Dinamo Zagreb (Croația, deplasare)

  • Steaua Roșie Belgrad (Serbia, deplasare)

  • Fenerbahce (Turcia, acasă)

  • Young Boys (Elveția, acasă)

  • Basel (Elveția, deplasare)

  • Bologna (Italia, acasă)

  • Go Ahead Eagles (Olanda, deplasare)

Programul FCSB în grupele Europa League 2025/2026

  • Etapa 1: 24-25 septembrie 2025

  • Etapa 2: 2 octombrie 2025

  • Etapa 3: 23 octombrie 2025

  • Etapa 4: 6 noiembrie 2025

  • Etapa 5: 27 noiembrie 2025

  • Etapa 6: 11 decembrie 2025

  • Etapa 7: 22 ianuarie 2026

  • Etapa 8: 29 ianuarie 2026

FCSB a obținut calificarea în grupe după ce a eliminat pe Aberdeen în play-off, cu un categoric 3-0 pe Arena Națională, la retur.

Adversarii Universității Craiova în Conference League

Oltenii au scris istorie și vor juca pentru prima dată în faza grupelor unei competiții europene. Echipa lui Laszlo Balint a fost repartizată în urna a șasea și va avea meciuri tari cu:

  • Rapid Viena (Austria, deplasare)

  • Sparta Praga (Cehia, acasă)

  • Mainz (Germania, acasă)

  • AEK Atena (Grecia, deplasare)

  • Rakow (Polonia, deplasare)

  • Noah (Armenia, acasă)

Programul Universității Craiova în Conference League 2025/2026

  • Etapa 1: 2 octombrie 2025

  • Etapa 2: 23 octombrie 2025

  • Etapa 3: 6 noiembrie 2025

  • Etapa 4: 27 noiembrie 2025

  • Etapa 5: 11 decembrie 2025

  • Etapa 6: 18 decembrie 2025

Universitatea Craiova s-a calificat după o dublă victorie spectaculoasă în play-off, cu Istanbul Bașakșehir: 2-1 la Istanbul și 3-1 pe teren propriu.

Ce au ratat CFR Cluj și celelalte echipe românești

CFR Cluj, cealaltă reprezentantă a României în play-off-ul Conference League, a ratat calificarea, deși a câștigat returul cu Hacken, scor 1-0. Suedezii au mers mai departe grație victoriei categorice din tur.

