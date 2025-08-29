fcsb și craiova și-au aflat adversarii din cupele europene: dueluri tari cu granzi din olanda, turcia și austria

ragerea la sorți pentru faza principală a cupelor europene a avut loc vineri, la Nyon. FCSB, campioana României, va juca în grupele Europa League, în timp ce Universitatea Craiova s-a calificat în premieră în grupele Conference League.
Adversarii FCSB în Europa League
Echipa lui Gigi Becali a fost repartizată în urna a treia valorică și a ajuns într-o grupă extrem de dificilă, cu adversari de tradiție și forță europeană:
-
Feyenoord (Olanda, acasă – primul meci)
-
Dinamo Zagreb (Croația, deplasare)
-
Steaua Roșie Belgrad (Serbia, deplasare)
-
Fenerbahce (Turcia, acasă)
-
Young Boys (Elveția, acasă)
-
Basel (Elveția, deplasare)
-
Bologna (Italia, acasă)
-
Go Ahead Eagles (Olanda, deplasare)
Programul FCSB în grupele Europa League 2025/2026
-
Etapa 1: 24-25 septembrie 2025
-
Etapa 2: 2 octombrie 2025
-
Etapa 3: 23 octombrie 2025
-
Etapa 4: 6 noiembrie 2025
-
Etapa 5: 27 noiembrie 2025
-
Etapa 6: 11 decembrie 2025
-
Etapa 7: 22 ianuarie 2026
-
Etapa 8: 29 ianuarie 2026
FCSB a obținut calificarea în grupe după ce a eliminat pe Aberdeen în play-off, cu un categoric 3-0 pe Arena Națională, la retur.
Adversarii Universității Craiova în Conference League
Oltenii au scris istorie și vor juca pentru prima dată în faza grupelor unei competiții europene. Echipa lui Laszlo Balint a fost repartizată în urna a șasea și va avea meciuri tari cu:
-
Rapid Viena (Austria, deplasare)
-
Sparta Praga (Cehia, acasă)
-
Mainz (Germania, acasă)
-
AEK Atena (Grecia, deplasare)
-
Rakow (Polonia, deplasare)
-
Noah (Armenia, acasă)
Programul Universității Craiova în Conference League 2025/2026
-
Etapa 1: 2 octombrie 2025
-
Etapa 2: 23 octombrie 2025
-
Etapa 3: 6 noiembrie 2025
-
Etapa 4: 27 noiembrie 2025
-
Etapa 5: 11 decembrie 2025
-
Etapa 6: 18 decembrie 2025
Universitatea Craiova s-a calificat după o dublă victorie spectaculoasă în play-off, cu Istanbul Bașakșehir: 2-1 la Istanbul și 3-1 pe teren propriu.
Ce au ratat CFR Cluj și celelalte echipe românești
CFR Cluj, cealaltă reprezentantă a României în play-off-ul Conference League, a ratat calificarea, deși a câștigat returul cu Hacken, scor 1-0. Suedezii au mers mai departe grație victoriei categorice din tur.
