final de vară cu vijelii și grindină: caniculă în sud, aer rece și ploi torențiale în alte zone

Fenomenele de instabilitate care au caracterizat întreaga vară vor continua până la fianlul sezonului. Toamna începe cu temperaturi plăcute, anunță meteorologii.

Zona de vest a țării va fi acoperită de o masă de aer rece, în timp ce în sud-est sunt așteptate temeraturi caniculare.

„Finalul verii, așa cum ne-am obișnuit, de altfel pe tot parcursul acestei verii, aduce și fenomene de instabilitate de măsură ce masa de aer cald pentru scurtă vreme este înlocuită de o masă de aer mai rece la început în partea de vest a țării, acolo unde își vor face apariția primele precipitații începând chiar de mâine, 15-25 de litri pe metru pătrat, condiții de grindină, vijelii și scăderea regimului de temperaturi în partea de vest până la 27 de grade, cel mult. În sud-est vorbim deja de temperaturi peste pragul unei zile de caniculă”, a spus directorul AMN la Antena3.

Însă ziua de duminică aduce o scădere în cea mai mare parte a țării a valorilor de temperaturi 23-33 de grade, dar și pe intervale scurte de timp, cantități de apă care pot să cumuleze 25-30 de litri pe metru pătrat, vijelii de asemenea și posibil condiții de grindină.

Toamna va debuta cu o vreme în ameliorare semnificativă din perspectiva regimului de temperaturi, așa cum menționam, 25-32 de grade, dar și din perspectiva condițiilor de stabilitate.

Ultima oră