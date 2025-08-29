guvernul anunță schimbări de prefecți. turcan garantează: „prioritate pentru sibiu” / video

Guvernul pregătește modificări la nivelul prefecturilor din țară. Mai mulți prefecți și subprefecți ar urma să fie demiși, fiind făcute noi numiri în funcții. Raluca Turcan garantează că „Sibiul va avea prioritate” și nu ia în calcul ca PNL să piardă acest post.

Partidul Național Liberal nu își va pierde postul de prefect la nivelul județului Sibiu, este de părere Raluca Tucan, care confirmă că, în acest moment, sunt purtate negocieri cu privire la conducerile prefecturilor din țară.

„Vom urmări ca Sibiul să aibă prioritate în selecția prefecților la nivel de țară pentru că avem și președinte de Consiliu Județean și o administrație publică locală importantă, iar aceasta e o prioritate pentru noi. Eu zic că nu (n.red.: nu am putea pierde funcția de prefect). Sunt lucruri diferite – cum se desemnează prefectul, pentru că știți că a fost modificată legea și există propuneri pentru prefect, și dacă se schimbă persoanele. În momentul de față nu a existat o discuție punctuală pe schimbarea de persoane și cum se repartizează prefecții”, a precizat deputata PNL, Raluca Turcan, în cadrul unei conferințe de presă organizate vineri la Sibiu.

Funcția de prefect este ocupată, din anul 2020, de Mircea Dorin Crețu. El este cel mai longeviv prefect al județului Sibiu și al doilea cel mai logeviv prefect din țară.