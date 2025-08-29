guvernul explică dificultatea măsurilor din al doilea pachet legislativ

Premierul Ilie Bolojan a participat, vineri, la reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, unde împreună cu reprezentanții Guvernului a avut consultări cu partenerii sociali privind al doilea pachet de măsuri asupra căruia Executivul își va angaja răspunderea în Parlament.

În cadrul discuțiilor de la Palatul Victoria, membrii Guvernului au prezentat partenerilor sociali principalele proiecte de lege incluse în pachet. Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a vorbit despre reforma pensiilor magistraților, cu accent pe creșterea vârstei de pensionare și modificarea modului de calcul. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a detaliat reforma sistemului de sănătate, vizând îmbunătățirea calității serviciilor și performanța managerială, scrie Digi24.ro.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a prezentat modificările preconizate în administrația locală, incluzând reducerea personalului și promovarea principiului echității sociale. În domeniul insolvenței, vicepremierul Tanczos Barna a subliniat măsurile pentru creșterea responsabilității administratorilor și eficientizarea recuperării datoriilor către stat.

În ceea ce privește companiile de stat, secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, a menționat reducerea numărului de membri în consiliile de administrație și a indemnizațiilor acestora, în conformitate cu recomandările Comisiei Europene și OCDE. Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a prezentat modificările preconizate în ASF, ANRE și ANCOM, inclusiv reducerea organigramelor și a bonusurilor.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că măsurile fiscale urmăresc încurajarea conformării și combaterea evaziunii fiscale.

Potrivit Guvernului, partenerii sociali au transmis punctele de vedere și analizele lor privind implementarea măsurilor și și-au arătat disponibilitatea de a contribui la finalizarea legislației necesare.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că, în contextul actual, economia are „prea puțini umeri pe care stă țara” și că aceste măsuri sunt absolut necesare pentru reducerea cheltuielilor statului, corectarea nedreptăților, creșterea veniturilor la buget și continuarea investițiilor.

La reuniune au participat, alături de premier, vicepremierii Marian Neacșu și Tanczos Barna, miniștrii Sănătății, Dezvoltării, Finanțelor, Muncii și reprezentanți ai altor instituții guvernamentale.