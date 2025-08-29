instructor auto din sibiu, prins în flagrant când dădea mită de 500 de euro unui polițist

Un instructor auto din Sibiu a ajuns în atenția oamenilor legii după ce, zilele trecute, i-a dat mită unui polițist examinator. Acesta a primit suma de 1.000 de euro de la cursanta lui, iar jumătate i-a oferit agentului de poliție.

În 25 august, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, împreună cu lucrătorii de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Sibiu, au realizat prinderea în flagrant a unui instructor auto, imediat după ce acesta a remis suma de 500 de euro, cu titlu de mită, unui agent de poliție din cadrul Instituției Prefectului – Județul Sibiu – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu.

Examinator mituit cu 500 euro

„La data de 25 august 2025, lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Sibiu au fost sesizați de către un polițist examinator din cadrul Instituției Prefectului – Județul Sibiu – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu cu privire la faptul că în cursul dimineții respective, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a fost abordat de către un instructor auto, care i-a comunicat că o cursantă a acestuia urmează să susțină proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria „B, însă în scurt timp va părăsi teritoriul țării și are nevoie de ajutor pentru obținerea acestuia, precizând că își va arăta recunoștința față de polițistul examinator”, spune procurorul șef secție judiciară Simion Dan Octavian, în calitate de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

După ce instructorul auto a aflat că respectiva cursantă a promovat proba practică, a discutat din nou cu agentul de poliție, căruia, în semn de recunoștință, i-a promis suma de 500 de euro. Cei doi ar fi urmat să se întâlnească în cursul după-amiezii la un restaurant din Sibiu.

Agentul de poliție a denunțat fapta lucrătorilor de poliție judiciară din cadrul Serviciul Județean Anticorupție Sibiu, fiind organizată, împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, acțiunea de prindere în flagrant a instructorului auto, imediat după ce acesta a remis suma de 500 de euro, cu titlu de mită, agentului de poliție din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu.

Instructor auto, sub control judiciar

Din cercetările efectuate a mai rezultat că în vederea obținerii permisului de conducere pentru categoria „B”, cursanta i-a dat instructorului auto, în 25 august, suma de 1.000 de euro (900 de euro și 500 de lei), din care instructorul auto a remis mai departe funcționarului public din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu suma de 500 de euro, restul păstrând pentru el.

Prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu din data de 25.08.2025, atât instructorul auto, cât și cursanta acestuia, au dobândit calitatea de suspecți în cauză, față de instructorul auto fiind dispusă, tot la data de 25.08.2025, luarea măsurii preventive a reținerii pe o durată de 24 ore.

Ulterior, prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu din data de 26.08.2025, față de instructorul auto s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 26.08.2025.

Pe parcursul cercetărilor, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Sibiu și al lucrătorilor de poliție din cadrul IGPR – Direcția Operațiuni Speciale.

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.