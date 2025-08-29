investiții majore în sănătate, infrastructură și turism aprobate de consiliul județean sibiu

În ședință ordinară în data de 28 august 2025, consilierii județeni au aprobat o serie de proiecte importante care vizează dezvoltarea județului, buna funcționare a instituțiilor publice și sprijinirea comunităților locale.

Între proiectele adoptate se află cel privind rectificarea bugetului local al Județului Sibiu și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate din acesta.

Proiectul prevede suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu 22,29 milioane lei, provenite în principal din fonduri europene și de la bugetul de stat pentru proiecte de investiții, dar și din sponsorizări. Printre proiectele vizate se află renovarea energetică a Centrului Militar Județean, modernizarea drumului județean DJ106E (Cristian – Orlat – Sibiel – Vale – Săliște – Galeș – Tilișca – Rod – Poiana Sibiului – Jina – lim. Jud. Alba), construirea unui teren sportiv la CSEI Mediaș, lucrări la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu și investiții la Muzeul ASTRA. Totodată, sunt operate redistribuiri bugetare pentru buna funcționare a unităților de învățământ, cultură, sănătate și asistență socială.

O altă hotărâre adoptată în plenul de astăzi o reprezintă Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția majoră de la Spitalul Județean Sibiu – „Extindere pavilion chirurgical pentru gestionarea pacientului critic (politraumă) și modernizarea circuitelor din blocurile operatorii”, proiect ce urmează a fi depus spre finanțare prin Programul Sănătate.

Proiectul vizează extinderea pavilionului chirurgical pentru îmbunătățirea gestionării pacienților critici și crearea de circuite medicale noi, cu o valoare totală de 28,49 milioane lei, din care contribuția proprie a județului este de 1,87 milioane lei. Investiția urmărește creșterea ratei de supraviețuire a pacienților prin reducerea timpului de intervenție, prin realizarea unor spații dedicate evaluării și tratamentului de urgență, a unei săli de operații hybrid și a unor circuite funcționale conectate cu ATI, UPU și blocul operator. Proiectul va fi depus spre finanțare în cadrul Programului Sănătate, cu o rată de finanțare de 98% din cheltuielile eligibile, pe baza unui parteneriat între spital și Consiliul Județean Sibiu.

Consilierii județeni au mai adoptat astăzi, în unanimitate, proiectul privind declararea de utilitate publică și de interes public județean a obiectivului „Construire refugiu turistic pentru situații de urgență” în zona Prejba, comuna Sadu. Investiția, inclusă în programul de dezvoltare al județului Sibiu și finanțată prin Programul Regiunea Centru 2021–2027, are ca scop creșterea siguranței turiștilor prin amenajarea unui spațiu de adăpostire pentru drumeții și alpiniști. Refugiul va fi realizat în parteneriat cu UAT Sadu, ca parte a strategiei județene de dezvoltare a infrastructurii turistice montane.

Au mai fost adoptate proiecte de hotărâri care vizează:

Numirea membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatul 2025–2029 la Regia Autonomă Aeroportul Internațional Sibiu și la Societatea Drumuri și Poduri S.A. Sibiu.

Validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) Sibiu.

Schimbarea denumirii CSEI Nr. 1 Sibiu, care va purta numele „Centrul Școlar de Educație Incluzivă Elena Delia Stoicescu”.

Implementarea Programului pentru Școli al României (2025–2029), care sprijină alimentația sănătoasă a elevilor.

Acord de parteneriat pentru servicii sociale la Dumbrăveni, în colaborare cu DGASPC și Primăria orașului.

Stabilirea sumelor forfetare pentru transportul elevilor din mediul rural către unitățile de învățământ, pentru anul școlar 2025–2026.

Ajustarea tarifelor transportului public județean de persoane, prestat prin curse regulate.

Totodată, prin ordinea de zi suplimentară, a fost aprobată deplasarea Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul – Junii Sibiului” la Festivalul de Dansuri Populare ale Locuitorilor din Balcani, desfășurat la Izmir (Turcia), în perioada 28 august – 1 septembrie 2025, toate costurile urmând a fi suportate de către organizator, respectiv Primăria Izmir.

Prin aceste hotărâri, Consiliul Județean Sibiu continuă să susțină dezvoltarea județului pe multiple paliere – infrastructură, educație, sănătate, cultură și protecție socială – confirmând angajamentul față de nevoile comunității.