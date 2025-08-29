joburi în străinătate pentru sibieni: de la șoferi de autobuz în italia la animatori pe litoralul spaniol

Angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, un total de 233 locuri de muncă vacante, în diverse domenii și țări, după cum urmează:

Austria – 8 locuri: mecanic auto, operator CNC, tehnician electrician, tehnician mecanic, strungar universal, operator robot-placare cu laser;

Danemarca – 2 locuri: zidar, dulgher;

Finlanda – 34 locuri: muncitor prefabricate elemente beton;

Franța – 1 loc: fizioterapeut;

Germania – 39 locuri: zugrav-tencuitor, lucrător ajutor în podgorie, educatoare/educator, izolator;

Italia – 65 locuri: lucrători în domeniul sportului și pregătirii fizice – animator/animatoare centru de vacanță, șofer autobuz;

Malta – 11 locuri: (Senior) Dezvoltator software – BAS (Business Administration Systems), inginer de proiect ELV, medic veterinar, operator fabrică de piatră, operator mașină CNC, consultant senior Dynamics, manager proiect;

Norvegia – 61 locuri: muncitor în producție – industria piscicolă, îngrijitor animale, tehnician unghii, ajutor bucătărie, bucătar, medic ortodont;

Olanda – 6 locuri: culegător de pere;

Slovenia – 2 locuri: sudor, instalator;

Spania – 4 locuri: montator pereți și plafoane.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în Spațiul Economic European pot consulta ofertele disponibile pe www.eures.anofm.ro. Pentru înregistrare ca persoană în căutarea unui loc de muncă în străinătate, este necesar un CV model EUROPASS și completarea unei cereri.

Persoana de contact pentru detalii suplimentare este Corina Suciu, consilier EURES, la etajul 4, camera 448, telefon 0269 210882 interior 119.