misiune imediată pentru fc hermannstadt. măldărășanu confirmă interesul / video

FC Hermannstadt caută să mai aducă încă un jucător până la finalizarea perioadei de transferuri, pe 8 septembrie și caută încă un vârf de atac în străinătate.

Marius Măldărășanu mai așteaptă întăriri în atac, unde conducerea clubului mai studiază variante din străinătate. Tehnicianul spune că un plus va fi odată ce cipriotul Karo și brazilianul Jair vor fi apți din punct de vedere al pregătirii fizice. Dacă fundașul cipriot a debutat pentru Sibiu, apoi a avut probleme medicale, mijlocașul brazilian așteaptă încă finalizarea formalităților de obținere a vizei de ședere.

”Deocamdată ăsta este lotul. Avem un lot echilibrat numeric și valoric. Dacă putem să mai aducem un jucător până la final, este normal, concurența este benefică și îl așteptăm. Pentru mine, cel mai important este ca ceilalți jucători care nu sunt apți și care încă nu sunt bine pregătiți să fie la un nivel optim și atunci lucrurile vor sta mult mai ok pentru noi” a anunțat Măldărășanu într-o conferință de presă susținută vineri, la Sibiu.

Cazul lui Ianis Stoica, pentru care FC Hermannstadt a plătit anul trecut o sumă de transfer importantă, cu scopul de a obține profit, este unul izolat și pare greu de crezut că se va repeta.

”Contează suportul financiar sau ceea ce cred patronii că pot susține financiar din punct de vedere al unui jucător, pentru că pe Ianis au plătit ceva bani. Deci se poate, dar nu este ușor, pentru că totuși bugetul nostru nu este unul de maniera în care să poți să dai bani pe jucători. A, că mai dai pe câte un jucător în care crezi foarte mult că îl poți valorifica, cum este cazul lui Ianis Stoica, asta este cu totul și cu totul altceva. În rest, este greu” a explicat Marius Măldărășanu.

FC Hermannstadt va juca sâmbătă, de la ora 21.30, pe Național Arena, cu Dinamo București, în etapa a 7-a a Superligii.