motivul pentru care au apărut cratere în asfalt la amnaș. drumuri și poduri dă vina pe șantierele private

Pe un drum din județul Sibiu, cratere imense au apărut în asfalt. Câțiva localnici au pus mâna pe lopată și au început să îl repare singuri, fiindcă s-au săturat să își strice mașinile pe terenul accidentat. Societatea Drumuri și Poduri, în atribuțiile căreia intră intervențiile pe acest sector, spune că are cunoștință despre situația drumului, dar există un motiv pentru care el a ajuns în starea de acum.

Societatea Drumuri și Poduri spune, într-un răspuns pentru Ora de Sibiu, că cele mai recente lucrări de reabilitare pe acest drum au fost efectuate odată cu cele din intravilanului satului Amnaș, în vara anului 2024, când s-a așternut un covor asfaltic. „De atunci, s-au realizat, ocazional, lucrări de întreținere (plombări pe sectorul de drum cu probleme)”, precizează Mihai Lisan, directorul general Drumuri și Poduri SA.

În prezent, în Programul de reperații și întreținere, nu sunt prevăzute lucrări pe DJ 143D, dar pot fi realizate intervenții dacă situația din teren impune acest lucru. „Societatea Drumuri și Poduri SA Sibiu monitorizează starea întregii rețele de drumuri a județului și prioritizează în funcție de buget și urgență astfel de lucrări. Așadar, se vor identifica soluții și în funcție de calendarul celorlalte intervenții asumate de DPS SA, se vor realiza lucrări și pe DJ 143D în perioada următoare”, adaugă directorul societății.

Drumuri și Poduri mai arată că „în vecinătatea acestui sector de drum s-au realizat lucrări (șantiere) în regim privat, fapt care a contribuit la degradarea acestuia”. Reprezentanții societății spun, totodată, că până la acest moment, nu au fost înregistrate sesizări privind starea drumului nici din partea autorității locale Săliște, nici din partea cetățenilor.