update bărbatul din otopeni care și-a ucis un copil e în custodia poliției

Negocierile cu bărbatul din Otopeni care și-a ucis unul dintre copii s-au desfășurat peste zece ore, fără ca polițiștii să îl convingă să elibereze femeia sechestrată, potrivit informațiilor transmise de autorități.

UPDATE 22.00: În urma acțiunilor desfășurate de polițiștii Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov, împreună cu negociatori din cadrul SIIAS-IGPR și IPJ Ilfov, cu sprijinul luptătorilor SIIAS și al pompierilor ISU-BIF, bărbatul de 28 de ani, care a refuzat să părăsească imobilul, se află acum în custodia poliției. Acesta va fi condus la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov pentru audieri.

Conform Digi24, trupele speciale au intervenit în forță în locuința suspectului, reușind să îl încătușeze rapid. Ofițerii au petrecut ore întregi pe acoperișul clădirii, planificând cu atenție operațiunea pentru a se asigura de succesul acesteia, relatează Digi24. Doi polițiști au coborât în rapel și au pătruns în locuință printr-un geam. Simultan, alți membri ai trupelor speciale au spart ușa și au intrat în apartament. Suspectul a fost imobilizat în câteva secunde.

Rudele femeii spun că băiatul ucis ar fi fost ținut în baie timp de două zile. Sora mamei a declarat că aceasta nu a îndrăznit să-și alerteze familia de teamă pentru propria viață.

Cumnata agresorului susține că bărbatul ar fi fost violent în repetate rânduri și că partenera sa ar fi fost „terorizată” de mai bine de un an.

Silviu Cornel, nașul copilului, a relatat că mama i s-a confesat cu doar o zi înainte de tragedie, spunându-i că era amenințată cu un cuțit și se temea pentru viața ei și a copilului. Acesta a mai povestit că femeia și copilul au fost în repetate rânduri închiși în baie și agresați cu cabluri, femeia prezentând urme vizibile de lovituri.

„Nu se poate așa ceva. A bătut-o pe fina mea și inclusiv pe copil, l-a lovit cu cablul. Eu vreau să se facă dreptate și să plătească pentru ce a făcut”, a declarat acesta.

Nașul spune că agresorul l-a amenințat direct și că, temându-se de o posibilă tragedie, a sesizat poliția din Voluntari. „Au venit echipaje, au bătut la ușă, dar nu li s-a răspuns. El deja fusese informat că poliția este acolo și a refuzat să deschidă”, a adăugat acesta.