noi chilipiruri valorificate de anaf la sibiu: volkswagen la 3.000 de euro, renault la 100

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu a scos la vânzare, prin licitație, mai multe autoturisme. Cel mai scump dintre acestea este un Volkswagen Transporter, evaluat la aproximativ 3.000 de euro.

Autoturismul este marca Volkswagen Transporter 7HK, seria mașinii: BB FURGON, fabricat în anul 2006. Funcționează pe motorină, are o capacitate cilindrică de 1.896 cmc și are seria de șasiu WW1ZZZ7HZH080676. Clasa de emisii este Euro 3. Vehiculul prezintă urme de uzură și rugină.

Licitația pentru această mașină va avea loc în data de 18 septembrie, la ora 11:00, la sediul AJFP Sibiu, situat pe Calea Dumbrăvii, nr. 17.

De asemenea, instituția scoate la licitație alte două autoturisme: un Ford Focus DA3, cu un preț de pornire de doar 3.300 de lei, și un Renault Megane, aproape 500 de lei, însă acesta din urmă este incomplet. Licitația pentru cele două mașini este programată pentru data de 11 septembrie.

Pentru a participa la licitație, ofertanții interesați trebuie să depună, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, mai multe documente: oferta de cumpărare, dovada plății taxei de participare (reprezentând 10% din prețul de pornire), împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (dacă este cazul), copie după actul de identitate pentru persoanele fizice sau copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice române. În cazul persoanelor juridice străine, este necesar și actul de înmatriculare tradus în limba română. De asemenea, trebuie depusă o declarație pe proprie răspundere prin care ofertantul certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

