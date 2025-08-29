oraș din românia transformat în scenă de groază: copil ucis, al doilea copil salvat în ultima clipă

Un bărbat și-ar fi ucis unul dintre copii și ar sechestra-o în aceste momente pe cumnata lui. Incidentul are loc în Otopeni, potrivit Gândul.
Conform sursei citate, în 23 23 august, un copil despre care tatăl vitreg susținea că are vărsături a decedat. Ulterior, în urma necropsiei s-a stabilit că băiatul a murit în urma unor lovituri la nivelul abdomenului.
Bărbatul și concubina locuiau într-un apartament din Otopeni împreună cu mai multe rude. Femeia ar fi recunoscut la Poliție că băiețelul a fost ucis în bătaie, dar a spus că a mințit inițial întrucât se temea de concubinul ei.
Vineri, bărbatul ar fi luat al doilea copil și a amenințat că se aruncă împreună cu el de la balcon.
La fața locului, au ajuns negociatori. Între timp, copilul a fost extras, dar bărbatul se află în continuare în casă cu una dintre rude, pe care o ține sechestrată.
