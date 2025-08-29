patru absenți din lotul lui fc hermannstadt pentru meciul de sâmbătă, cu dinamo /video

Antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a prefațat vineri jocul următor al sibienilor, cel de sâmbătă, ora 21.30, pe Arena Națională, cu Dinamo București.

Două echipe care își propun play-off-ul, Dinamo și FC Hermannstadt se înfruntă sâmbătă seara, pe Arena Națională din Capitală, în runda a șaptea din sezonul regular. Dinamo e pe locul 6, cu 2 puncte, iar Sibiul se situează pe 11, cu 7 puncte.

”Dinamo este una din echipele grele ale campionatului, și în sezonul trecut și în cel actual, mie îmi place foarte mult prin prisma atacului pozițional. Îl apreciez foarte mult pe Kopic, a luat echipa de jos, a scăpat echipa de la retrogradare, și până la urmă și-a atins scopul și-a arătat stilul, și-a pus în practică principiile. Ca antrenor, ai nevoie de continuitate, și el a avut-o. Dar chiar îmi place stilul lui de joc, cu jucători de o calitate foarte bună tehnică, care pot pune probleme oricând adversarilor. Cel mai greu este atacul pozițional, și ei au asta, sunt o echipă de posesie, care are multe ocazii. Și noi suntem o echipă incomodă pentru orice adversar, am dovedit-o, chiar dacă puteam marca mai multe goluri, mă bucur că ajungem acolo și avem situații multe. Sper ca la un moment dat să le fructificăm cam pe toate, pentru că atunci șansele la victorie sunt mult mai mari. Dinamo este una dintre cele mai în formă echipe, cu schimbările de rigoare pe care le au la nivel de lot, începe să se vadă, au crescut de la meci la meci. Acum e posibil să joace mai puțin bine contra noastră, m-aș bucura să fie așa datorită jocului nostru, dar ne așteptăm la un meci greu” a declarat Măldărășanu.

Măldărășanu a subliniat cele patru absențe din lotul sibienilor pentru disputa cu Dinamo de pe Arena Națională. ”Sunt patru jucători pe care noi nu îi avem și care cu siguranță că nu vor fi 100%, vor ajuta echipa. Mă refer aici la Toni, care este accidentat, Selimovic suspendat, Karo este în recuperare, plus Jair care încă nu este legitimat. Probabil după cele două săptămâni de pauză după acest meci, ei vor fi la un nivel bun și atunci vom fi probabil mult mai bine din punct de vedere al valorii lotului” a mai spus tehnicianul sibienilor.

Staff-ul tehnic s-a axat pe refacerea jucătorilor după partida de luni, cu Farul. ” Ciclul de pregătire a fost mai scurt. Ne-am axat mult pe refacerea jucătorilor pentru a avea prospețime la meciul cu Dinamo, pentru că au fost doar patru zile de la meciul cu Farul. Sunt doar patru zile, dar suntem pregătiți, acestea sunt lucruri normale” a explicat Măldărășanu.

Echipă probabilă FC Hermannstadt: Căbuz – Antwi, Căpușă, I. Stoica, Bejan, Ciubotaru – Balaure, Kujabi, Albu – Buș, Neguț.