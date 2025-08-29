peste 7 tone de haine vechi colectate de soma în zona sibiului. primăria amplasează în oraș 24 containere noi

Compania de salubritate a Sibiului a colectat de la introducerea sistemului și până în prezent peste 7 tone de haine uzate. Cele mai multe provin din zona Poplaca și Cisnădie. Momentan Soma nu colectează hainele uzate din municipiul Sibiu, însă situația se va schimba în viitorul apropiat, după ce primăria va amplasa 24 de containere noi în cartiere.

De la 1 ianuarie 2025 colectarea separată și reciclarea hainelor vechi a devenit obligatorie în România. În acest sens, în atât primăria Sibiu, cât și celelalte unități adinistrative din împrejurimi au elaborat câte un plan de colectare a acestui tip de deșeuri, primele rezultate devenind vizibile.

Spre exemplu, Soma a colectat anul acesta în zona 1 Sibiu cantitatea de 7,14 tone haine vechi. Din comuna Poplaca au provenit 4,84 tone haine, din Cisnădie 1,3 tone, iar din Păuca o tonă de haine. În perioada următoare și sibienii vor avea la dispoziție noi containere speciale pentru aruncare hainelor care nu mai sunt folositoare.

”În următoarele săptămâni se vor instala în Municipiul Sibiu astfel de containere în încă 24 de locații, colectarea și transportul deșeurilor urmând să fie asigurate de operatorul de salubrizare Soma.

De asemenea, în curând aceste deșeuri textile vor putea fi duse și în cele două centre de colectare prin aport voluntar, după finalizarea construcției și dotării complete a acestora”, informează reprezentanții Primăriei Sibiu.

Unde ajung deșeurile?

Reamintim că în Municipiului Sibiu sunt disponibile încă din anul 2019, în baza unui protocol de colaborare cu Caritas Mitropolitan Greco-Catolic, un număr de 40 de containere pentru deșeuri textile, amplasate în mai multe zone din oraș. Colectarea și transportul deșeurilor din acestea este asigurată de către Caritas Mitropolitan.

Hainele din noile containere vor fi colectate de operatorul Soma. Momentan toate deșeurile textile sunt transportate și depozitate la centrul din Cisnădie. De îndată ce se adună o cantitate mai mare, textilele sunt transportate pentru a fi valorificate energetic la fabricile de ciment, ca și combustibil, având în vedere că în acest moment nu există centre care să gestioneze acest tip de deșeu.

În prezent conducerea Soma Sibiu se află în discuții cu operatori economici specializați în reciclarea textilelor în vederea reutilizării și reciclării acestora.

Util

Ce se poate arunca în containerele pentru haine?

– Haine uzate (curate, uscate)

– Lenjerii, perdele, fețe de masă

– Încălțăminte (doar perechi legate)

– Pături, paltoane

– Accesorii textile (eșarfe, căciuli etc.)

Ce NU se colectează:

✘ Saltele, covoare

✘ Textile murdare sau contaminate cu uleiuri, vopsea, substanțe periculoase

Potrivit Asociației Române pentru Reutilizare și Reciclare Textile (ARETEX) în România se aruncă, anual, circa 160.000 tone de deșeuri textile, iar din totalul deșeurilor textile generate, reciclabil ar fi în jur de 6-10%. Acest procent ar putea să ajungă la 25%, cu o colectare separată bine dezvoltată, dar și o industrie de reutilizare și reciclare cu capacități mari de sortare pe compoziție și calitate, sprijinită de introducerea obligativității Responsabilității Extinse a Producătorului și în domeniul textilelor, arată sursa citată.