progres major pe șantierul spitalului de psihiatrie sibiu: modernizarea e pe ultima sută de metri / foto

Lucrările de reabilitare și modernizare a Pavilionului Central de la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu înregistrează progrese semnificative, potrivit anunțului făcut de Daniela Cimpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 5 – Valul Renovării, și are ca obiective principale eficientizarea energetică și consolidarea seismică a clădirii istorice, construită în anul 1860.

Stadiul lucrărilor:

Acoperiș – învelitoare: 95%

Consolidare fațade: 90%

Anvelopare: 30%

Consolidare fundații: 80%

Hidroizolații: 80%

Termoizolare pod: 85%

Decapări tencuială: 95%

Valoarea totală a contractului, care include proiectarea și execuția lucrărilor, este de 48,94 milioane lei (fără TVA). Lucrările sunt realizate de asocierile de firme EURAS S.R.L. și CUBICON INVEST S.R.L.

„Pas cu pas, clădirea își recapătă frumusețea și utilitatea, păstrându-și în același timp valoarea istorică”, a subliniat Daniela Cimpean.

Proiectul vizează nu doar renovarea estetică și funcțională a Pavilionului Central, ci și creșterea eficienței energetice și consolidarea structurii clădirii pentru a asigura siguranța pacienților și personalului medical.