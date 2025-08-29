se strică vremea la sibiu: ploile abundente revin în weekend

Se schimbă vremea puțin în ultimele zile de vară. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, vineri, în Transilvania, cerul va fi senin, cu temperaturi cuprinse între 27 și 34 de grade. Noaptea, valorile termice vor scădea considerabil, în unele zone fiind chiar și 3 grade, iar maxima nocturnă va ajunge la 15 grade.

Sâmbătă, cerul va fi în mare parte acoperit de nori, cu precipitații slabe în unele zone. Meteorologii anunță temperaturi maxime cuprinse între 28 și 34 de grade Celsius. Noaptea va fi puțin mai blândă, cu minime de 5 grade și maxime nocturne de 17 grade în anumite zone din Transilvania.

Duminică, în Transilvania sunt șanse de ploaie, cu temperaturi maxime de până la 29 de grade Celsius, iar minimele diurne vor fi în jur de 20–24 de grade. Noaptea va fi mai caldă față de zilele precedente, cu valori cuprinse între 11 și 16 grade.