sibianul victor cornea din nou în finală la como, în italia

Tenismenul sibian Victor Cornea va juca sâmbătă finala probei de dublu a turneului Challenger de la Como (Italia), acolo unde face pereche cu argentinianul Santiago Rodriguez Taverna.

Turneul de la Como îi priește din plin lui Victor Cornea, care a câștigat titlul în proba de dublu anul trecut, alături de partenerul său de atunci, ucraineanul Denis Molcianov. Sibianul este la un pas de a repeta performanța și în acest an alături de argentinianul Santiago Rodriguez Taverna.

Cel mai dificil meci pentru sibian și partenerul său sud-american a fost chiar în sferturile de finală, miercuri, când au învins la limită perechea italiană F. Bondioli/Carlo Caniato cu 7-6, 7-6.

Vineri dimineață, în sferturile de finală, perechea româno-argentiană a câștigat cu Stefan Latinovic (Serbia)/Tim Ruehl (Germania), scor 6-2, 7-6 (7/3). În setul secund, Cornea și Taverna au fost conduși cu 2-5 la ghemuri, dar au salvat două mingi de set pentru adversari și s-au impus în tiebreak.

În semifinale, vineri seara, Cornea și Taverna au eliminat pe favoriții numărul unu ai turneului, polonezul Piotr Matuszewsky și olandezul Mick Veldheer, Cornea și Taverna și-au adjudecat primul set, scor 7-5, apoi au cedat actul secund, 2-6. În tiebreakul decisiv, Cornea/Taverna au câștigat cu 10-7 și astfel s-au calificat în finală.

Sâmbătă, în ultimul act al probei de dublu de la Como, Cornea/Taverna îi vor întâlni pe J. Ingildsen (Danemarca) / D. Cukierman (Israel).