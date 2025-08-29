sibianul victor cornea din nou în finală la como, în italia

Tenismenul sibian Victor Cornea va juca sâmbătă finala probei de dublu a turneului Challenger de la Como (Italia), acolo unde face pereche cu argentinianul Santiago Rodriguez Taverna.
Turneul de la Como îi priește din plin lui Victor Cornea, care a câștigat titlul în proba de dublu anul trecut, alături de partenerul său de atunci, ucraineanul Denis Molcianov. Sibianul este la un pas de a repeta performanța și în acest an alături de argentinianul Santiago Rodriguez Taverna.
Cel mai dificil meci pentru sibian și partenerul său sud-american a fost chiar în sferturile de finală, miercuri, când au învins la limită perechea italiană F. Bondioli/Carlo Caniato cu 7-6, 7-6.
Vineri dimineață, în sferturile de finală, perechea româno-argentiană a câștigat cu Stefan Latinovic (Serbia)/Tim Ruehl (Germania), scor 6-2, 7-6 (7/3). În setul secund, Cornea și Taverna au fost conduși cu 2-5 la ghemuri, dar au salvat două mingi de set pentru adversari și s-au impus în tiebreak.
În semifinale, vineri seara, Cornea și Taverna au eliminat pe favoriții numărul unu ai turneului, polonezul Piotr Matuszewsky și olandezul Mick Veldheer, Cornea și Taverna și-au adjudecat primul set, scor 7-5, apoi au cedat actul secund, 2-6. În tiebreakul decisiv, Cornea/Taverna au câștigat cu 10-7 și astfel s-au calificat în finală.
Sâmbătă, în ultimul act al probei de dublu de la Como, Cornea/Taverna îi vor întâlni pe J. Ingildsen (Danemarca) / D. Cukierman (Israel).
Logodnica sibianului, Andreea Bălan îl susține din tribună. În timpul liber, doi profită de peisajele mirifice de pe malul Lacului Como.
”Există ape adânci și există iubiri și mai adânci. În timp am inteles înțeles că adevărata liniște vine din pacea pe care o găsești în brațele celui pe care îl iubești. Lacul Como ne arată oglinda cerului, dar iubirea ta îmi arată oglinda sufletului meu și acolo, în adânc, descopăr infinitul Te iubesc” este postarea făcută de artistă pe contul său de facebook.
Ultima oră
- Sibianul Victor Cornea din nou în finală la Como, în Italia 3 minute ago
- Cioban din Vâlcea, atacat de urs în timp ce se întorcea cu animalele la stână 32 de minute ago
- Cele cinci măsuri adoptate de Guvernul Bolojan din al doilea pachet de reforme. Proiectul privind administrația, amânat o oră ago
- UPDATE Bărbatul din Otopeni care și-a ucis un copil e în custodia Poliției 3 ore ago
- Crater de 25 de metri cu erupție de gaze cu nămol la Amara, Ialomița, după spargerea unei pungi de gaz subterane 3 ore ago