sibiul va fi promovat în madrid, roma, hamburg și londra. se pun la bătaie aproape 5 milioane lei

Asociația Județeană de Turism Sibiu pune la bătaie 4,9 milioane de lei pentru a promova județul în străinătate. Orașele cheie spre care AJTS se îndreaptă sunt Madrid, Roma, Hamburg și Londra.

Asociația Județeană de Turism Sibiu vrea să atragă mai mulți turiști străini în județ, motiv pentru care vrea să promoveze destinația în străinătate. „La nivel național, Destinația Județul Sibiu se află pe locul 4 privind numărul de turiști străini atrași în anul 2024. Față de anul 2023, activitatea turistică a înregistrat o scădere de 1% a numărului de sosiri și 2% a numărului de înnoptări. Conform datelor analizate, respectiv circulația turistică în unități de cazare, la Centrul de Informare Turistică Sibiu, la Aeroportul Internațional Sibiu, se remarcă faptul că lunile de vară, iulie și august, înregistrează cele mai mari fluxuri turistice. Activitatea turistică este mult redusă în lunile de toamnă-iarnă-primăvară, fapt ce indică necesitatea intensificării promovării, în special pe piețele externe, astfel încât aceste acțiuni să reducă sezonalitatea și să ducă la creșterea competivității sectorului ospitalității. Resursele turistice culturale și naturale, rețeaua de profesioniști experimentați alături de infrastructura de vizitare și de servicii susțin un produs turistic complex, diversificat, cu un potențial mare de a satisface motivații de călătorie variate”, se arată în caietul de sarcini scos la licitație de AJTS pentru promovarea județului Sibiu în străinătate.

Considerând accesibilitatea unei destinații ca un avantaj competitiv pentru succesul dezvoltării turistice, Asociația Județeană de Turism Sibiu își propune să achiziționeze servicii de promovare pentru a spori notorietatea brandului și vizibilitatea județului Sibiu ca destinație culturală, gastronomică și pentru activități în natură pe piețele sursă cheie. Astfel, AJT se va îndrepta către Madrid (Spania), Roma (Italia), Hamburg (Germania) și Londra (Marea Britanie) pentru a atrage turiști în județul Sibiu, mai ales că orașul de pe Cibin este conectat, prin zboruri de pe Aeroportul din Sibiu, de aceste orașe internaționale.

Potrivit analizelor realizate de AJTS, turiștii spanioli sunt interesați de gastronomie, natură și patrimoniu cultural, toate fiind puncte forte ale Destinației Sibiu. De asemenea, turiștii italieni sunt în căutare de destinații noi, autentice și sigure, cu accent pe experiențe de călătorie „slow” și culturale. Turiștii germani apreciază turismul verde, rural, activitățile montane și patrimoniul medieval, iar turiștii britanici caută alternative la aglomerația turistică vest-europeană. Din acest motiv, promovarea Sibiului în aceste orașe ar putea fi propice.

AJTS vrea să ofere până la 4.971.000 lei pentru promovarea destinației județul Sibiu. Va fi vorba de campanii de promovare prin e-mail, prin advertoriale în reviste de călătorie, cât și pe pagini de Internet. Acordul de promovare va avea o durată de 36 de luni.

Anul trecut, cei mai mulți turiști străini care au vizitat județul Sibiu au provenit din Bulgaria (1.599.868), Ungaria (1.267.033), Regatul Unit (323.975), Polonia (247.683), Germania (227.478), Italia (224.541) și Spania (52.903)