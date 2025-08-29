șomaj ascuns la sibiu: mii de oameni fără job, cei mai mulți fără studii

La sfârșitul lunii iulie 2025, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu erau înregistrați 5.619 șomeri (din care 2.674 femei), rata șomajului fiind de 2,96%, mai mică cu 0,01 pp decât valoarea înregistrată în luna iunie 2025.

Din totalul de 5.619 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Sibiu 1.076 erau beneficiare de indemnizaţie de şomaj, iar 4.543 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 4.110 șomeri provin din mediul rural și 1.506 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii Total 5619 < 25 ani 546 între 25-29 429 între 30-39 1349 între 40-49 1398 între 50-55 743 peste 55 ani 1154

Șomerii cu studii primare sau fără studii (50,09%) au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Sibiu, urmat de cei cu studii gimnaziale (24,27 %), (10,33%) cu studii profesionale, (10,25%) cu studii liceale şi postliceale iar cei cu studii superioare sunt 5,03% din totalul șomerilor înregistrați.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 682 persoane foarte greu ocupabile, 2.558 greu ocupabile, 2.161 mediu ocupabile, iar 218 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.