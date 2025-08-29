start la aventură: gușterița trail run revine la sibiu cu trasee spectaculoase și priveliști unice

Pe 6 septembrie, alergătorii sunt așteptați la cea de-a doua ediție Gușterița Trail Run, competiția de alergare montană care aduce împreună bucuria alergării pe poteci naturale, proximitatea față de Sibiu și o priveliște panoramică spectaculoasă.

Startul se va da, la fel ca anul trecut, în apropierea traseului Red Bull Hill Climb, însă noutatea acestei ediții este finish-ul la Monumentul de pe Dealul Gușteriței, punctul cheie de belvedere asupra Sibiului.

Fiecare cursă a fost gândită pentru un anumit tip de alergător. Sprint King & Queen (5 km) se adresează începătorilor, celor care fac trecerea de la alergarea de șosea la trail sau drumeților rapizi. Cross Boss (10 km) este potrivit alergătorilor cu experiență medie, care caută un traseu accesibil, dar provocator. Heroes Race (21 km) este pentru cei care iubesc cursele de anduranță și provocările mai lungi, iar Dream Team (ștafetă, 24 km) se adresează echipelor de prieteni, colegi sau parteneri care vor să împartă efortul și bucuria traseului. Junior Joy este dedicată copiilor, oferindu-le oportunitatea de a alerga pe distanțe adaptate vârstei lor.

Pe lângă traseele prin pădure și priveliștile asupra orașului, participanții vor beneficia de o experiență completă de alergare. Fiecare alergător înscris până pe 31 august va primi în kit tricoul oficial GTR 2024, special conceput pentru alergare. După cursă, alergătorii se vor putea bucura de un pasta party pregătit împreună cu LorAnd și de sesiuni de masaj oferite de echipa Castelnor, pentru recuperare imediată.

Programul zilei:

08:00 – 09:30: Ridicare kituri & înscrieri pentru alergătorii din afara orașului

10:00: Start Heroes Race (21 km)

10:00: Start Cross Boss (10 km)

10:30: Start Dream Team (24 km – ștafetă)

10:30: Start Sprint King & Queen (5 km)

13:00: Festivitate de premiere

14:00: Curse copii Junior Joy (500-1250 m)

Organizatorii subliniază că evenimentul se adresează atât alergătorilor de trail cu experiență, cât și celor pasionați de alergarea de șosea sau de drumeții în pas alert și vor să încerce un nou tip de provocare.

Înscrierile sunt deschise până pe 3 septembrie, ora 23:59. Pentru tricoul oficial, termenul limită este 31 august.

Evenimentul este organizat de Club Sportiv Grey Projects și cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu și Consiliul Județean Sibiu. Parteneri: Wenglor, GLS, CON-A, Decathlon, Urbana, Castelnor.

Pentru a fi la curent cu toate informațiile, urmărește conturile de social media: Gușterița Trail Run și @gusteritatrailrun.