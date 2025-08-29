sub teroarea foștilor: două femei din mediaș cer ajutorul poliției

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mediaș investighează două cazuri distincte de violență domestică înregistrate la data de 28 august 2025.

În primul caz, o tânără de 19 ani, din Dârlos, a sesizat prin 112 că fostul său partener, un tânăr de 22 de ani, nu ar fi respectat măsurile impuse printr-un ordin de protecție. Acesta s-ar fi apropiat de imobilul victimei și ar fi contactat-o telefonic de mai multe ori, încălcând ordinul emis de Judecătoria Mediaș la data de 12 august, valabil pentru 6 luni. Polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a ordinului de protecție. Ancheta continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș.

În cel de-al doilea caz, o femeie de 49 de ani, din Mediaș, a sesizat poliția că este constant amenințată cu fapte de violență, atât direct cât și telefonic, de către fostul său partener, un bărbat de 60 de ani. În urma evaluării riscului, polițiștii au emis pe numele bărbatului un ordin de protecție provizoriu, pentru a preveni orice pericol asupra vieții, integrității fizice sau libertății victimei. Poliția monitorizează atent situația.

Autoritățile fac precizarea că persoanele implicate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de Procedură Penală, inclusiv prezumția de nevinovăție.