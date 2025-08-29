un jucător de la fc hermannstadt, convocat la naționala u 21

Fundașul stânga al lui FC Hermannsstadt, Kevin Ciubotaru a fost convocat în premieră la echipa națională Under 21.
După plecarea lui Ianis Stoica, FC Hermannstadt propune un alt jucător pentru Naționala de Tineret a Românei. Evoluțiile bune ale lui Kevin Ciubotaru (21 ani) pentru sibieni din startul acestui sezon au fost remarcate de selecționerul de la U 21, Costin Curelea.
România U21 începe calificările pentru Campionatul European de Tineret din 2027 cu două meciuri cu Kosovo și San Marino. Meciul cu selecționata din Kosovo a fost programat pe 5 septembrie (ora 18:30) la Iași. Meciul cu San Marino va fi în deplasare și a fost programat pe 9 septembrie de la ora 21.30.
LOT ROMÂNIA U 21:
- Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);
- Fundași: Tony Strata (Vitoria Guimaraes | Portugalia), David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (Dinamo), Mario Tudose (FC Argeș), Robert Jălade (Sevilla | Spania), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt);
- Mijlocași: Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Verona | Italia);
- Atacanți: Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (U Cluj), Ioan Vermeșan (Verona | Italia).
