un jucător de la fc hermannstadt, convocat la naționala u 21

Fundașul stânga al lui FC Hermannsstadt, Kevin Ciubotaru a fost convocat în premieră la echipa națională Under 21.

După plecarea lui Ianis Stoica, FC Hermannstadt propune un alt jucător pentru Naționala de Tineret a Românei. Evoluțiile bune ale lui Kevin Ciubotaru (21 ani) pentru sibieni din startul acestui sezon au fost remarcate de selecționerul de la U 21, Costin Curelea.

”Faceți cunoștință cu noul fundaș stânga al Echipei Naționale de Fotbal a României U21! Kevin Ciubotaru a fost convocat în premieră la Naționala de tineret a României de către selecționerul Costin Curelea pentru meciurile din preliminariile EURO 2027 împotriva reprezentativelor din Kosovo și San Marino” este anunțul făcut vineri pe pagina oficială a clubului FC Hermannstadt.

În acest sezon, Kevin are șase apariții pentru FC Hermannstadt în Superliga, totalizând 404 minute pe teren. În ultimele cinci jocuri a fost titular în echipa pregătită de Marius Măldărășanu, iar în jocurile cu U Cluj și Universitatea Craiova a fost integralist. Sibiul l-a transferat anul trecut pe fundașul stânga, dar sezonul trecut l-a împrumutat la Unirea Ungheni, în Liga 2.