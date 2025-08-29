un jucător de la fc hermannstadt, convocat la naționala u 21
Foto. FC Hermannstadt

Fundașul stânga al lui FC Hermannsstadt, Kevin Ciubotaru a fost convocat în premieră la echipa națională Under 21. 

După plecarea lui Ianis Stoica, FC Hermannstadt propune un alt jucător pentru Naționala de Tineret a Românei. Evoluțiile bune ale lui Kevin Ciubotaru (21 ani) pentru sibieni din startul acestui sezon au fost remarcate de selecționerul de la U 21, Costin Curelea.

”Faceți cunoștință cu noul fundaș stânga al Echipei Naționale de Fotbal a României U21!  Kevin Ciubotaru a fost convocat în premieră la Naționala de tineret a României de către selecționerul Costin Curelea pentru meciurile din preliminariile EURO 2027 împotriva reprezentativelor din Kosovo și San Marino” este anunțul făcut vineri pe pagina oficială a clubului FC Hermannstadt.
În acest sezon, Kevin are șase apariții pentru FC Hermannstadt în Superliga, totalizând 404 minute pe teren. În ultimele cinci jocuri a fost titular în echipa pregătită de Marius Măldărășanu, iar în jocurile cu U Cluj și Universitatea Craiova a fost integralist. Sibiul l-a transferat anul trecut pe fundașul stânga, dar sezonul trecut l-a împrumutat la Unirea Ungheni, în Liga 2.
un jucător de la fc hermannstadt, convocat la naționala u 21
Foto: FC Hermannstadt

România U21 începe calificările pentru Campionatul European de Tineret din 2027 cu două meciuri cu Kosovo și San Marino. Meciul cu selecționata din Kosovo a fost programat pe 5 septembrie (ora 18:30) la  Iași.  Meciul cu San Marino va fi în deplasare și a fost programat pe 9 septembrie de la ora 21.30.

LOT ROMÂNIA U 21:

  • Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);
  • Fundași: Tony Strata (Vitoria Guimaraes | Portugalia), David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (Dinamo), Mario Tudose (FC Argeș), Robert Jălade (Sevilla | Spania), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt);
  • Mijlocași: Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Verona | Italia);
  • Atacanți: Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (U Cluj), Ioan Vermeșan (Verona | Italia).

Ultima oră