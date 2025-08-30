amenzi de 8.000 lei în 6 ore la sibiu. poliția a prins 5 șoferi băuți în trafic

Zeci de șoferi au fost luați la control de polițiștii sibieni. În doar 6 ore, s-au aplicat amenzi în valoare de 8.000 lei.

„Ieri, 29 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sibiu, împreună cu polițiștii Serviciului Criminalistic, au desfășurat o acțiune preventiv-combativă, având ca obiectiv creșterea gradului de siguranță rutieră a cetățenilor. Activitățile polițiștilor au vizat prevenirea victimizării cetățenilor prin accidente rutiere produse pe fondul oboselii la volan, cauzate de conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive sau pe fondul altor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și prevenirea cetățenilor prin diferite tipuri de infracțiuni, în ultimul weekend de sezon estival”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

Polițiștii au acționat pentru descurajarea comportamentelor de natură să pună în pericol siguranța traficului rutier. Astfel, în mai puțin de 6 ore, au fost controlate peste 80 de autoturisme și aplicate 22 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 8000 de lei.

Totodată, în cazul a 5 dintre șoferi s-a luat măsura complementară a suspendării dreptului de a conduce autovehicule pentru consum de alcool, iar în cazul altor 5 autoturisme s-a reținut certificatul de înmatriculare, pentru lipsă asigurare auto, anvelope uzate și coroziuni la nivelul caroseriei.

La acțiune a participat și un câine de serviciu din cadrul Serviciului Criminalistic, specializat în depistarea substanțelor interzise. Polițiștii sibieni reamintesc tuturor participanților la trafic faptul că astfel de acțiuni vor continua, scopul lor fiind verificarea respectării normelor rutiere și creșterea gradului de siguranță a cetățenilor.