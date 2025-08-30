câinii roșii răpun sibiul. fc hermannstadt pierde la dinamo / video foto

FC Hermannstadt a cedat sâmbătă seara pe Arena Națională, 0-2 cu Dinamo București și se îndepărtează tot mai mult de zona de play-off.

Sibienii au jucat fără complexe în primele 45 de minute de pe Arena Națională și au avut prima mare ocazie prin fundașul Bejan, după o lovitură de colț, dar Epassy a scos extraordinar.

Sibienii au fost încurajați în Capitală de o galerie inimoasă, formată din circa 20 de suporteri.

Bine organizată în defensivă și dispusă la efort, echipa sibiană a dictat des ritmul în prima repriză. Căbuz a intervenit în minutul 12 la șutul periculos al lui Cîrjan, tras din șase metri.

Balaure nu are noroc de gol în acest sezon și a ratat o ocazie mare și în acest meci, în minutul 20, când a scăpat în careu din unghi.

Dinamo a avut prima fază periculoasă în minutul 32, dar Karamoko a reluat modest din 8 metri.

La faza următoare, Antwi a scăpat singur spre poarta gazdelor, un fundaș l-a blocat, mingea a ajuns la Chițu, care a șutat puternic din 10 metri, dar portarul Epassy a salvat.A fost 0-0 la pauză, după o repriză frumoasă, cu fotbal de calitate.

Repriza secundă începe cu o ocazie uriașă a lui Dinamo, Musi este singur în colțul careului mic, Căbuz salvează. Din cornerul rezultat, Karamoko reușește să deschidă scorul din 5 metri, după ce Căbuz a salvat cu greu reluarea cu capul a lui Boateng.

Treptat, Sibiul își revine și reintră în joc, Ciubotaru prinde un trasor de la 20 de metri, care trece puțin pe lângă poarta gazdelor. Măldărășanu mută în minutul 65 și îi introduce pe Biceanu, Buș și Isaah, ultimul fiind la debut.

Dinamo concretizează jocul mai bun din repriza secundă în minutul 72, când Boateng înscrie la vinclu din 7 metri, după ce mingea i-a venit perfect de la eroarea lui Issah, fază plecată de la dejajarea neinspirată a lui Căbuz.

FC Hermannstadt a jucat mult mai slab în repriza secundă și nu a reușit să mai aibă ocazii la poarta lui Dinamo.

Echipa lui Măldărășanu este deocamdată pe locul 11, cu 7 puncte din 8 jocuri, la 4 puncte distanță de zona de play-off.

FC Hermannstadt: Căbuz – Antwi, Căpușă (Oroian 81), I. Stoica, Bejan (Isaah 65), Ciubotaru – Balaure (Biceanu 65), Kujabi (Vuc 81), Albu – Chițu (Buș 65), Neguț. Antrenor: Marius Măldărășanu