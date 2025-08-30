cod galben de ploi, vijelii și grindină în ultimul weekend de vară în județul sibiu

Ploi, vijelii și grindină sunt anunțate, în ultimul weekend de vară, în județul Sibiu. Meteorologii au emis o avertizare de cod galben.
Sibiul este vizat, duminică, de la ora 10 la ora 21, de o avertizare tip cod galben. În acest interval sunt așteptate intensificări ale vântului, ploi și grindină
„În Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de peste 50 l/mp”, anunță meteorologii.
