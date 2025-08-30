e greu în liga 3! inter și mediaș pierd în etapa de debut / video

Cele două echipe din județul Sibiu care activează la Liga 3, Inter și ACS Mediaș au pierdut sâmbătă meciurile din prima etapă a Seriei a 6-a.

Având ca obiective clasarea pe un loc de play-off, ACS Mediaș 2022 și Inter Sibiu au pornit cu stângul sezonul de Liga 3.

Nou-promovată în Liga 3, Inter Siibiu a pierdut pe terenul sintetic de la Dragoslavele, scor 0-1 cu ARO Muscelul Câmpulung. Inter a avut trei ocazii mari, apoi sibianul Bărculeț a tras în transversala porții gazdelor, fază petrecută în minutul 62. Gazdele au marcat golul victoriei în minutul 62, prin Robert Grecu, care a fructificat cu capul o centrare din flancul drept.

ACS Mediaș a avut meci tare pe ”8 Mai” cu Minerul Lupeni, cele două echipe vizând un loc de play-off. Elevii lui Alex Curtean au făcut un meci modest, cedând clar, scor 1-3.

Singura reușită a Mediașului a venit dintr-un penalty transformat de Cristi Avram, în minutul 81. Lupeni a condus la pauză cu 2-0 după reușitele lui Bedea din minutele 9 și 41. Minerul a stabilit scorul final în minutul 89, prin Petea, dintr-o poziție clară de ofsaid.

”Echipa a dat totul, dar nu am fost inspirați, am făcut prea ușor cadouri la primul și ultimul gol. Nu există așa ceva, de la corner al tau să iei două goluri, înseamnă că sunt probleme mari de responsabilitate” a declarat la final de joc Alex Curtean, antrenorul medieșenilor.