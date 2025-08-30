femeie rănită după ce a fost lovită de o mașină pe maramureșului

O femeie a fost transportată la spital după ce, sâmbătă după-amiază, a fost lovită de o mașină pe strada Maramureșului.

Polițiștii rutieri au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs pe strada Maramureșului, din municipiul Sibiu. „Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce se afla în traversarea străzii Maramureșului, o femeie în vârstă de 31 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, a fost acroșată de un autoturism, condus pe aceeași stradă (direcția strada Maramureșului – Șoseaua Alba Iulia) de către un sibian în vârstă de 60 de ani”, spune Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În urma accidentului, femeia a fost rănit. În sprijin a venit la fața locului o ambulanță. „Echipajul SAJ a acordat asistență medicală de urgență victimei, ea suferind un traumatism cranian și un traumatism de coloană vertebrală, fiind apoi transportată la UPU Sibiu”, informează SAJ Sibiu.

În continuare, sunt efectuate cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier și luarea măsurilor legale în consecință. Traficul la fața locului se desfășoară în mod alternativ.