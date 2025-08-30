festivalul cartofului la palatul brukenthal din avrig. toate weekend-urile din 30 august în 2 noiembrie 2025

În fiecare weekend devine o celebrare a gustului, culturii și tradițieiPalatul Brukenthal din Avrig, fosta reședință de vară a baronului Samuel von Brukenthal, găzduiește începând cu 30 august și până în 2 noiembrie 2025, în fiecare weekend, un eveniment cultural-culinar de amploare: Festivalul Cartofului – un omagiu adus istoriei, diversității și valorii gastronomice a unuia dintre cele mai iubite ingrediente din lume.
O călătorie culinară prin istorie și continente! Timp de zece weekenduri, vizitatorii sunt invitați să descopere preparate istorice tradiționale din cartofi – rețete păstrate din secolele XVIII–XIX din zona Transilvaniei și reinterpretate cu grijă pentru publicul contemporan. Printre acestea se vor regăsi:
Tocană de cartofi cu afumătură ardelenească, Gomboti cu cartofi (găluște dulci cu prune) Zamă de cartofi cu tarhon, Pită cu cartofi, după rețete săsești și românești vechi, Chifle de cartofi cu ierburi de grădină, Cartofi copți în jar, cu unt de casă și sare grunjoasă.
În același timp, publicul va putea degusta și specialități internaționale din cartofi, adunate din întreaga lume, fiecare cu povestea sa culinară:
Tortilla de patatas (Spania), Kartoffelsalat (salată de cartofi germană, în variante bavareză și vieneză), Gratin dauphinois (Franța), Latkes evreiești, Gnocchi din cartofi (Italia), Poutine (Canada), Aloo tikki (India), Cepelinai (Lituania), Papas a la Huancaína (Peru) – un omagiu adus țării de origine a cartofului.
Fiecare sfârșit de săptămână va avea o temă gastronomică distinctă, dedicată unei regiuni sau unui stil culinar, însoțită de ateliere demonstrative, degustări ghidate, activități pentru copii și mini-expoziții documentare despre istoria cartofului în Europa și în lume.
Artă și cultură: „Mâncătorii de cartofi” – o lucrare creată pentru festivalFestivalul este înnobilat de un moment artistic de excepție: în sala festivă a Palatului Brukenthal, vizitatorii vor putea admira lucrarea monumentală „Mâncătorii de cartofi”, semnată de pictorul Mircea Codrea. Realizată special pentru acest eveniment, opera evocă într-o cheie contemporană simplitatea, demnitatea și universalitatea hranei de bază, amintind de capodopera omonimă a lui Vincent van Gogh. Pictura devine un punct central al festivalului, oferind un dialog vizual cu publicul despre identitate, memorie și hrană ca simbol al comunității.
Un festival al gustului, tradiției și ospitalității este organizat în cadrul unei inițiative mai ample de valorizare a patrimoniului agricol și gastronomic al Transilvaniei, susținută de parteneriate cu istorici, bucătari, artiști și comunități locale.
Prin acest festival, Palatul Brukenthal din Avrig se transformă într-un spațiu viu, care îmbină gastronomia istorică, cultura europeană și turismul sustenabil.
Ultima oră
- Cod galben de ploi, vijelii și grindină în ultimul weekend de vară în județul Sibiu o oră ago
- Amenzi de 8.000 lei în 6 ore la Sibiu. Poliția a prins 5 șoferi băuți în trafic 2 ore ago
- Festivalul Cartofului la Palatul Brukenthal din AVRIG. Toate weekend-urile din 30 august în 2 noiembrie 2025 4 ore ago
- Video / Explozie la Amara în Ialomița. Punga de gaze eliberată de un foraj pentru apă s-a aprins. 270 de persoane evacuate 13 ore ago
- Sibianul Victor Cornea din nou în finală la Como, în Italia 13 ore ago