incendiu de vegetație în sibiu. pompierii se luptă cu flăcările / video

Un incendiu de vegetație a izbucnit sâmbătă în Câmpșor, municipiul Sibiu. Pompierii au intervenit în zonă pentru a stinge flăcările.

„Pompierii militari sibieni intervin în zona Câmpșor din municipiul Sibiu pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată. Pompierii acționează cu două autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea incendiului care se manifestă pe o suprafață de aproximativ 2000 mp”, spune Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Intervenția este în desfășurare la ora redactării articolului. Revenim cu detalii!