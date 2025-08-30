john newman a făcut show la focus in the park. sâmbătă nu ratați vița de vie, șuie paparude și dub pistols / video, foto

Artistul britanic John Newman a făcut un show memorabil, vineri seara, la Focus in the Park. Fanii sibieni au dansat și au cântat, bucurându-se de spectacol. Muzica live și atmosfera vibrantă continuă și sâmbătă în Parcul Sub Arini. Pe scenă vor urca Vița de Vie, Șuie Paparude și Dub Pistols. 

video
play-rounded-fill

Cel mai mare festival outdoor de muzică alternativă din Sibiu a debutat în 28 august. Focus in the Park continuă până duminică. 

John Newman, prima dată la Sibiu 

Carla’s Dreams, trupa din Republica Moldova, a încântat vineri publicul din Sibiu.

john newman a făcut show la focus in the park. sâmbătă nu ratați vița de vie, șuie paparude și dub pistols / video, foto

Apoi, John Newman, artistul englez cunoscut pentru hiturile „Love me again”, „Come and get it” și „Feel the love”, a urcat pe scena principală a festivalului Focus in the Park de la Sibiu. Cu o abordare nouă, Newman a mixat, a cântat și a dansat alături de fanii lui din Sibiu.

video
play-rounded-fill

Seara a continuat cu „Silent Disco”, la platane fiind Cipi Hampu și Disconnected.

john newman a făcut show la focus in the park. sâmbătă nu ratați vița de vie, șuie paparude și dub pistols / video, foto

Șuie Paparude și Dub Pistols vin sâmbătă la Focus

Pe scena Focus Stage by Continental vor urca Îngeri și Corbi (ora 17:00), Vița de Vie (ora 19:00) și Șuie Paparude (ora 21:00). 

Scena Sunbreak Stage by BT îi va găzdui pe Grimus (ora 18:00), Coma (ora 20:00) și Dub Pistols DJ Set (ora 22:30). 

În cadrul festivalului, participanții se pot bucura de zboruri cu balonul aer și pot alege să mănânce dintr-o selecție variată de preparate culinare. Experiența festivalului este completată de o serie de băuturi locale. 

Ultima oră