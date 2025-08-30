Artistul britanic John Newman a făcut un show memorabil, vineri seara, la Focus in the Park. Fanii sibieni au dansat și au cântat, bucurându-se de spectacol. Muzica live și atmosfera vibrantă continuă și sâmbătă în Parcul Sub Arini. Pe scenă vor urca Vița de Vie, Șuie Paparude și Dub Pistols.
Cel mai mare festival outdoor de muzică alternativă din Sibiu a debutat în 28 august. Focus in the Park continuă până duminică.
John Newman, prima dată la Sibiu
Carla’s Dreams, trupa din Republica Moldova, a încântat vineri publicul din Sibiu.
Apoi, John Newman, artistul englez cunoscut pentru hiturile „Love me again”, „Come and get it” și „Feel the love”, a urcat pe scena principală a festivalului Focus in the Park de la Sibiu. Cu o abordare nouă, Newman a mixat, a cântat și a dansat alături de fanii lui din Sibiu.
Seara a continuat cu „Silent Disco”, la platane fiind Cipi Hampu și Disconnected.
Șuie Paparude și Dub Pistols vin sâmbătă la Focus
Pe scena Focus Stage by Continental vor urca Îngeri și Corbi (ora 17:00), Vița de Vie (ora 19:00) și Șuie Paparude (ora 21:00).
Scena Sunbreak Stage by BT îi va găzdui pe Grimus (ora 18:00), Coma (ora 20:00) și Dub Pistols DJ Set (ora 22:30).
În cadrul festivalului, participanții se pot bucura de zboruri cu balonul aer și pot alege să mănânce dintr-o selecție variată de preparate culinare. Experiența festivalului este completată de o serie de băuturi locale.
Ultima oră
- Incendiu de vegetație în Sibiu. Pompierii se luptă cu flăcările / video 36 de minute ago
- Sute de vizitatori la Animă Astra. Ateliere susținute de meșterii lemnului din Munții Apuseni / foto o oră ago
- Primele amicale pentru CSU Sibiu. Rezultate surprinzătoare / foto o oră ago
- Femeie rănită după ce a fost lovită de o mașină pe Maramureșului 2 ore ago
- John Newman a făcut show la Focus in the Park. Sâmbătă nu ratați Vița de Vie, Șuie Paparude și Dub Pistols / video, foto 3 ore ago