la loc comanda: cfr nu mai anulează trenurile de călători din sibiu și mediaș

După anunțul că urmează să fie anulate mai multe trenuri de călători din Sibiu și Mediaș, CFR SA a luat o nouă decizie.

Compania Națională de Cei Ferate CFR SA a anunțat, vineri seara, că nu va mai suspenda trenurile de călători de la 1 septembrie. CFR menționa că se află în imposibilitatea de a achita la termen contravaloarea facturilor pentru Tariful de Utilizare a Infrastructurii (TUI) în valoare de 41,4 milioane de lei. Printre trenurile afectate de această măsură se numărau:

Sibiu – Sighișoara: trenurile 2563, 2567 și 2568

Mediaș – Sibiu: trenurile 2560 și 2561

Târgu Mureș – Sibiu: trenurile 2441 și 2443

Între timp, CFR a anunțat că trenurile nu vor mai fi suspendate. „În urma analizării plăților efectuate în ultimul moment pentru achitarea parțială a sumelor restante, efectuate de CFR Călători şi TFC, se suspendă temporar până la noi dispoziţii, aplicarea prevederilor telegramei CFR nr. 28 din 27.08.2025”, este anunțul CFR, potrivit clubferoviar.ro.