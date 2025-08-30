muzică, mâncare și voie bună la zilele orașului cisnădie. andia și bosquito, cap de afiș / video, foto

Parcul Măgura este plin de oameni, weekendul acesta, care au venit să se bucure la Zilele Orașului Cisnădie. Artiști locali și de renume național urcă pe scenă pentru a dansa și cânta alături de cisnădieni. Andia, Bosquito și Traian Stoiță sunt cap de afiș.
Sute de oameni au venit sâmbătă la Zilele Orașului Cisnădie, eveniment organizat, în ultimul weekend de vară, în Parcul Măgura.
Ziua a început cu muzică, dans și voie bună prin prezența Ansamblului Folcloric al Casei de Cultură Cisnădie. Cisnădienii i-au urmărit și aplaudat cu drag pe artiștii locali. Apoi, Iulian Hanea, tânărul artist din Sadu, a fost primit cu aplauze de cei prezenți.
De la ora 21:00, cisnădienii o vor aștepta pe Andia, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România.
Evenimentul continuă și duminică. De la ora 18:30, va urca pe scenă Claudia Olariu, apoi Gabriela Tuță. Spectacolul îl va continua Nelu Albu, de la ora 19:30, urmând ca la ora 21:00 să urce pe scena trupa Bosquito.
