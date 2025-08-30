primele amicale pentru csu sibiu. rezultate surprinzătoare / foto

Echipa de baschet masculin CSU Sibiu a disputat vineri și sâmbătă primele jocuri de verificare din perioada pre-competițională, ambele la Tg. Mureș, contra echipei locale, CSM.

Vineri, în primul amical de la Tg. Mureș, CSM s-a impus cu scorul de 88-73 (54-38), după un meci dominat net de gazde. Keith Stone s-a evidențiat de la CSU cu 22 de puncte, iar MJ Randolph și Kai Edwards au încheiat cu câte 10 puncte.

Sâmbătă, în al doilea joc de verificare dintre cele două echipe, sibienii au câștigat cu 89-85. Noul antrenor al CSU, olandezul Geert Hammink a dat minute în ambele meciuri tuturor jucătorilor din lot.

Prima apariție publică în Sala Transilvania pentru ”vulturi” va fi pe data de 3 septembrie, când CSU va întâlni pe CS Vâlcea 1924.

Pentru CSU va urma Memorialul ”Elemer Tordai”, pe care îl va organiza la Sibiu în perioada 9-10 septembrie. Sibienii vor juca semifinala pe 9 septembrie cu azerii de la Neftici Baku, iar pe 10 septembrie va juca în finala mică sau mare cu CSM Tg. Mureș sau CSM Tg. Jiu.

În perioada 13-14 septembrie, galben-albaștrii vor participa la ”triunghiularul” de la Ploiești, alături de Petrolul și Dinamo București.

Pe 18 septembrie, CSU va disputa ultimul amical, la Brașov, cu Corona.

Federația Română de Baschet nu a anunțat încă sistemul de desfășurare pentru sezonul următor. Se știe doar că U-BT Cluj, angrenată în două competiții europene nu va juca în sezonul regular și va intra direct în play-off de pe primul loc.