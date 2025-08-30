sute de vizitatori la animă astra. ateliere susținute de meșterii lemnului din munții apuseni / foto

Sute de vizitatorii au luat parte deja la atelierele susținute de meșterii lemnului în cadrul evenimentului „Animă Astra”, organizat în Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului.

„Lemnul și formele sale de expresie” este primul atelier cu meșteri organizat în Muzeul în Aer Liber, în cadrul proiectului „Animă ASTRA, 2025”. Vizitatorii sunt așteptați, weekendul acesta, în muzeul din Dumbrava Sibiului, între orele 11 și 17.

„Sute de vizitatori au venit cu mic cu mare în prima zi de “Animă ASTRA” să învețe de la meșterii lemnari (tâmplari, dulgheri, dogari) din Munții Apuseni, dar și din comunitățile multietnice ale Carpaților Răsăriteni, cum să dai formă și sens obiectelor de lemn. Sensul acestor ateliere vizează importanța obiectelor și a structurilor confecționate (inclusiv modele de mobilier de interior/ exterior, pentru grădini, locuri de joacă, pensiuni, parcuri sau locuri de popas), ilustrând utilitatea acestora și azi”, spun organizatorii evenimentului.

În imediata apropiere a atelierelor meșteșugărești, vizitatorii Muzeului ASTRA vor intra în contact direct cu patrimoniul din mediul rural expus în muzeu, vor afla poveștile zonei, regiunii și a familiilor care s-au perindat în Gospodăria – atelier de negustor ambulant din Goiești-Vidra și Gospodăria de preot din Stănești – ambele din județul Alba dar și la Gospodăria de Jogărar din Gura Râului din județul Sibiu. Mesajul transmis îmbină istoria, arhitectura și sustenabilitatea practicată în ruralul României, de voie sau de nevoie.