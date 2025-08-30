victor cornea triumfă din nou la como. a câștigat turneul

Sibianul Victor Cornea a triumfat al doilea an consecutiv în proba de dublu a turneului Challenger de la Como, Italia.

Perechea Victor Cornea / Rodriguez Taverna a câștigat proba de dublu a turneului ATP Challenger de la Como. Cornea / Taverna s-a impus în finala de sâmbătă, scor 6-3, 6-2 în disputa cu J. Ingildsen / D. Cukierman.

Turneul de la Como îi priește din plin lui Victor Cornea, care a câștigat titlul în proba de dublu și anul trecut, alături de partenerul său de atunci, ucraineanul Denis Molcianov.

Cel mai dificil meci pentru sibian și partenerul său sud-american din aceasră ediție a turneului de la Como a fost chiar în sferturile de finală, miercuri, când au învins la limită perechea italiană F. Bondioli/Carlo Caniato cu 7-6, 7-6.

Vineri dimineață, în sferturile de finală, perechea româno-argentiană a câștigat meciul cu Stefan Latinovic (Serbia)/Tim Ruehl (Germania), scor 6-2, 7-6 (7/3).

În semifinale, vineri seara, Cornea și Taverna au eliminat pe favoriții numărul unu ai turneului, polonezul Piotr Matuszewsky și olandezul Mick Veldheer, 7-5, 2-6. În tiebreakul decisiv, Cornea/Taverna au câștigat cu 10-7 și astfel s-a calificat în finală.

Sibianul a fost însoțit la Como de logodnica sa, Andreea Bălan, alături de care a petrecut clipe frumoase, având piesaje superbe.