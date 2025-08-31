accident pe dn14 la ieșire din șeica mare. trafic îngreunat / video

Un accident rutier s-a produs duminică pe DN14 la ieșire din Șeica Mare spre Mediaș. Un microbuz s-a răsturnat.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 14 Sibiu-Mediaș, la kilometrul 34+300 de metri, între localiățile Șeica Mare și Agârbiciu, județul Sibiu, un autovehicul prevăzut cu 8+1 locuri a părăsit suprafața de rulare și s-a răsturnat în afara carosabilului. Potrivit primelor date, un pasager a suferit răni grave și primește îngrijri medicale.

Traficul rutier se desfășoară alternativ, pe un sens de mers. Se estimează reluarea normală a circulației după ora 15:00.