accidentul grav de duminică de la șeica mare: 3 oameni răniți / foto video

Accidentul de duminică de la Șeica Mare s-a soldat cu trei răniți. Un microbuz s-a răsturnat pe carosabil.

Polițiștii rutieri au intervenit duminică la un accident rutier produs pe DN 14, km 34 + 300 de metri, între localitățile Agârbiciu și Șeica Mare.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un microbuz (8+1) pe direcția Mediaș – Sibiu, un bărbat în vârstă de 53 de ani, din Hoghilag, din cauze care urmează a se stabili, la km 34+300 m a pierdut controlul direcției de deplasare și s-a răsturnat pe partea carosabilă”, informează Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În urma accidentului, 3 persoane au fost rănit, fiind transportate la spital. Este vorba despre șoferul microbuzului și doi pasageri, un tânăr în vârstă de 24 de ani și o femeie de 47 de ani.

La fața locului au fost mobilizate, o autospecială de stingere, trei echipaje SMURD dintre care una cu medic și două ambulanțe SAJ. „În accident au fost implicate trei persoane. În urma acordării de îngrijiri medicale, toate cele trei victime implicate în accident au fost transportate la UPU Sibiu, conștiente, astfel: ⁠un bărbat în vârstă de aproximativ 53 de ani care a suferit un traumatism costal și un traumatism la picior, a fost preluat de către un echipaj SMURD; ⁠o femeie în vârstă de 47 de ani cu traumatism lombar și atac de panică, a fost preluată de către un echipaj SMURD;⁠ ⁠⁠un bărbat în vârstă de 24 de ani cu multiple traumatisme a fost preluat de către echipajul SMURD cu medic”, informează reprezentații ISU Sibiu.

În continuare, sunt efectuate cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier și luarea măsurilor legale în consecință. Traficul la fața locului se desfășoară în mod alternativ. Având în vedere condițiile meteo nefavorabile, polițiștii vă îndeamnă să circulați cu prudență și să respectați indicațiile polițiștilor prezenți la fața locului.