Accidentul de duminică de la Șeica Mare s-a soldat cu trei răniți. Un microbuz s-a răsturnat pe carosabil.
Polițiștii rutieri au intervenit duminică la un accident rutier produs pe DN 14, km 34 + 300 de metri, între localitățile Agârbiciu și Șeica Mare.
În urma accidentului, 3 persoane au fost rănit, fiind transportate la spital. Este vorba despre șoferul microbuzului și doi pasageri, un tânăr în vârstă de 24 de ani și o femeie de 47 de ani.
La fața locului au fost mobilizate, o autospecială de stingere, trei echipaje SMURD dintre care una cu medic și două ambulanțe SAJ. „În accident au fost implicate trei persoane. În urma acordării de îngrijiri medicale, toate cele trei victime implicate în accident au fost transportate la UPU Sibiu, conștiente, astfel: un bărbat în vârstă de aproximativ 53 de ani care a suferit un traumatism costal și un traumatism la picior, a fost preluat de către un echipaj SMURD; o femeie în vârstă de 47 de ani cu traumatism lombar și atac de panică, a fost preluată de către un echipaj SMURD; un bărbat în vârstă de 24 de ani cu multiple traumatisme a fost preluat de către echipajul SMURD cu medic”, informează reprezentații ISU Sibiu.
În continuare, sunt efectuate cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier și luarea măsurilor legale în consecință. Traficul la fața locului se desfășoară în mod alternativ. Având în vedere condițiile meteo nefavorabile, polițiștii vă îndeamnă să circulați cu prudență și să respectați indicațiile polițiștilor prezenți la fața locului.
Ultima oră
- Accidentul grav de duminică de la Șeica Mare: 3 oameni răniți / foto video 2 ore ago
- Accident pe DN14 la ieșire din Șeica Mare. Trafic îngreunat / video 3 ore ago
- Incendiu puternic într-o gospodărie din Vărd. Un șopron și un coteț au ars / foto 4 ore ago
- CSC Șelimbăr, 5 din 5 înfrângeri posibile. Au capotat și la Hunedoara 4 ore ago
- Casă și garaj demolate pe Ștefan cel Mare. În locul lor apare un bloc 4 ore ago