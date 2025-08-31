antrenorul lui csc șelimbăr atacă arbitrajul de la hunedoara.”toate decizille dubioase au fost pro-corvinul” / video

CSC Șelimbăr a suferit duminică a cincea înfrângere consecutivă în Liga 2, 2-3 cu Corvinul Hunedoara. Antrenorul ”călăreților roșii”, Eugen Beza a pus tunurile pe arbitraj, după ce Corvinul a beneficiat de două penaltyuri.

Eugen Beza a primit în minutul 83 un cartonaș galben pentru proteste, imediat după golul victoriei reușit de gazde, când a acuzat un fault la Giafer făcut de Fl.Ilie.

Arbitrul jocului a fost Mihai Motan (Târgovişte), iar asistenți Cristian Cășuț (Arad) și Lucian Tănase (Piteşti), care a fost notați de către observatorul Luis Moisescu (Drobeta-Turnu Severin)

Tehnicianul Șelimbărului, Eugen Beza a reclamat că arbitrul Mihai Motan a luat pentru Corvinul toate deciziile la limită, iar spre final i-a privat pe sibieni și de un penalty.

”Păcat că jocul bun al nostru la Hunedoara nu s-a concretizat cu un rezultat pozitiv, cred că meritam măcar un punct, chiar dacă Corvinul e cea mai bună echipă pe care am întâlnit-o în primele etape. Avem mulți copii, doar 2-3 jucători cu experiență, iar media de vârstă este de 22-23 de ani. Suntem în suferință în clasament, suntem frustrați și din păcate o cauză a înfrângerii o reprezintă și arbitrajul. Toate deciziile dubioase au fost pro-Corvinul, dacă arbitrajul era echidistant, cred că acum aveam cel puțin un punct, am fost echipa care nu cedat, chiar dacă am fost întorși de la 1-0, am avut puterea să revenim. Și la 3-2 am avut ocazii mari, am avut penalty cât casa la Jurj, dar interesant e că am mai aflat o literă de regulament, că fault este doar dacă cazi! O să îmi învăț jucătorii să cadă în careu la astfel de contacte, și la faultul lui Ilie când l-a împins pe Giafer, apărătorul nostru avea mingea să o respingă, dacă asta se cere mai nou, asta vom face” a declarat Beza pentru pagina oficială a clubului.

Liga 2 ia o pauză de o săptămână, iar Eugen Beza anunță că echipa se va redresa, plecând de la lucrurile bune din jocul de la Hunedoara.

”E un moment bun să ne așezăm, mai avem nevoie de măcat 2 jucători. E cel mai greu moment pentru Șelimbăr în Liga 2, suntem atacați din toate părțile de cei care nu vor binele echipei, ați văzut articole, noi încercăm să gestionăm bine lucrurile. Jucătorii au fost la cel mai înalt nivel al lor, este o diferență între Corvinul și Șelimbăr, dar cu ambiție și organizare bună am înscris de două ori la Hunedoara, unde puține echipe pot face acest lucru. Vom pleca de aici, vom lua lucrurile bune și trebuie să ne redresăm, sunt convins că vom renaște din această suferință” a mai spus Eugen Beza.