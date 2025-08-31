casă și garaj demolate pe ștefan cel mare. în locul lor apare un bloc

O casă și un garaj, situate pe un teren pe strada Ștefan cel Mare din Sibiu, urmează să fie demolate pentru a face loc unui bloc de locuințe. Proiectul se află în consultare publică, iar sibienii își pot spune părerea până în 15 septembrie.

Sibienii sunt invitați să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru „Demolare construcții existente și construire imobil mixt locuințe și funcțiuni comerciale, realiniere conform UTR RrM, dezmembrare, amenajări exterioare”. Observațiile pot fi trimise în perioada 29 august – 15 septembrie, fiind necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a PUD-ului.

Bloc în locul unei case pe Ștefan cel Mare

Terenul pe care se află casa și garajul propuse spre demolare sunt situate pe strada Ștefan cel Mare la numărul 67. Terenul are o suprafață de 912 metri pătrați, fiind o proprietate privată. „Pe teren există două construcții cu regimul de înălțime P, cu destinație construcții de locuire și anexa – garaj. Corpul C1 are o suprafață de 103 mp, iar corpul C2 are o suprafață de 26 mp”, se arată în memoriul tehnic.

Blocul ce se va construi aici va avea un regim de înălțime S+P+3+R, înălțimea la cornișă fiind de 14 metri, iar înălțimea maximă de 17 metri de la cota terenului natural. În zona blocului, terenul va fi amenajat cu dale și spații verzi în suprafață de 130 metri pătrați.

Terenul în cauză va fi împrejmuit și se vor amenaja parcări. În subsol vor exista 14 locuri de parcare și un adăpost de protecție civilă, la parter vor fi două spații comerciale și de servicii, iar la etaje se vor amenaja cele 11 apartamente. La exterior vor mai fi alte 5 locuri de parcare, dintre care două pentru spațiile comerciale. Din totalul de 19 locuri de parcare, două vor fi destinate vehiculelor electrice, iar unul persoanelor cu dizabilități.

Accesul auto și cel pietonal se vor realiza din strada Ștefan cel Mare. În ceea ce privește accesul auto, acesta se va face prin intermediul unui gang carosabil cu acces restricționat cu o lățime de 4,20 metri și o înălțime de 3 metri. Accesul pietonal se va face direct în imobil în cazul spațiilor comerciale, iar pentru apartamente, accesul se va face printr-un gang pietonal.