cod galben de inundații pe râuri din județul sibiu

Administrația Națională Apele Române (ANAR) a emis, duminică, o avertizare hidrologică pentru râuri din mai multe județe din țară.

Potrivit hidrologilor, este în vigoare o alertă de Cod Portocaliu și Cod Galben pentru râuri din nordul, centrul și vestul țării, fiind posibile viituri rapide și inundații locale în următoarele 24 de ore, notează Mediafax.

În intervalul 31 august, ora 12:00 – 1 septembrie, ora 12:00, mai multe râuri din bazinul Vișeu, Iza, Someș, Crișuri, Mureș, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița și Siret se află sub avertizare hidrologică de Cod Galben. Fenomenele vizate sunt scurgeri importante pe versanți, viituri rapide pe râuri mici și posibile depășiri ale cotelor de apărare. De asemenea, pentru intervalul 31 august, ora 18:00 – 1 septembrie, ora 09:00, pe râurile Someșul Mare (județul Bistrița-Năsăud) și Bistrița (județele Suceava, Harghita și Neamț) a fost emisă o avertizare de Cod Portocaliu, cu posibile efecte severe de inundații locale.

Specialiștii avertizează că fenomenele hidrologice periculoase pot apărea și pe afluenți de grad inferior sau pe cursuri de apă necadastrate din zonele vizate. Autoritățile recomandă populației și instituțiilor locale să urmărească evoluția situației hidrometeorologice și să respecte măsurile prevăzute în regulamentul de gestionare a situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase.