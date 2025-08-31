csc șelimbăr, 5 din 5 înfrângeri posibile. au capotat și la hunedoara

CSC Șelimbăr a condus duminică de două ori la Hunedoara, dar a pierdut pe final partida cu Corvinul, din runda a cincea a Ligii 2.

Fără punct după patru etape de Liga 2, ”călăreții roșii” au dat totul duminică, la Hunedoara, în disputa cu Corvinul, una din favoritele la promovare.

După 9 minute, Bucuroiu ratează prima ocazie a meciului pentru șelimbăreni: nemarcat la 5 metri lateral dreapta, pune latul și trimite în portarul Sandu. Spre final de repriză, după un corner, căpitanul Șelimbărului, Natea reia cu capul, dar Pedro Albino respinge în extremis de lângă Bucuroiu. Sibienii repetă schema, Petrescu centrează pentru Natea, acesta deviază mingea și Bucuroiu o împinge în plasă. CSC Șelimbăr a intrat la cabine în avantaj, 1-0.

Imediat după reluarea jocului, Corvinul primește penalty la intrarea lui S. șerban prin alunecare la Ribeiro. Fundașul hunedorenilor, Manolache transformă lovitura de pedeapsă, fără speranțe pentru Măluțan.

Corvinul domină, dar cei care punctează sunt sibienii. Buzan avansează pe flancul stâng, pasează în fața porții, iar Cosmin Bucuroiu îndeplinește o formalitate.

În minutul 67, Hayatu este faultat aproape de linia de fund de Giafer, intrat prin alunecare și arbitrul dă din nou penalty pentru Corvinul. Tot Manolache transformă și restabilește egalitatea, scor 2-2.

Gazdele dau lovitura în minutul 83, când Filip Ilie pune capul din 7 metri și trimite cu boltă peste portarul Măluțan.

Echipa lui Eugen Beza suferă a cincea înfrângere la rând în Liga 2, dar a fost la un pas să producă o supriză notabilă la Hunedoara, contra unei echipe care își propune promovarea.

”Călăreții roșii” sunt penultimii în clasament, fără niciun punct, la fel ca Satu Mare.

CSC Șelimbăr: Măluțan – Buzan, Giafer, Natea, S. Șerban – Boboc, Al. Luca – Lenghel (Birbic 83), P. Petrescu, A. Șerban (Jurj 64) – Bucuroiu. Antrenor: Eugen Beza