incendiu într-un bloc din sibiu: 45 de persoane au ieșit din calea flăcărilor update

Locatarii unui bloc din municipiul Sibiu s-au evacuat, duminică, în urma izbucnirii unui incendiu. Pompierii intervin la fața locului pentru a stinge focul.

UPDATE

Pompierii au lichidat incendiul. „S-a manifestat la mai multe mașini de spălat aflate în spălătoria comună. Se lucrează pentru înlăturarea efectelor negative și pentru stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului”, informează reprezentanții ISU Sibiu.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Incendiul a izbucnit la o spălătorie comună dintr-un bloc de locuințe, situat pe strada Henri Coandă din Sibiu.

„La fața locului pompierii sunt mobilizați cu 5 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Din primele date, s-au autoevacuat din bloc aproximativ 45 de persoane. Până în acest moment nu sunt identificate victime. Se lucrează pentru localizarea și stingerea incendiului. Misiunea este în desfășurare, revin cu date”, spune Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Circulația pe strada Henri Coandă este blocată din cauza intervenției. Revenim cu detalii!